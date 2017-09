Detecta, Univesp e BEC são destaques no MBC em São Paulo

No painel 'Economia Digital', governador Geraldo Alckmin comentou ações do Estado nas pastas de Educação, Segurança Pública e Gestão















O Movimento Brasil Competitivo (MBC) promove encontros e debates entre importantes empresas do setor privado e agentes públicos na busca pela excelência em gestão e melhoria da competitividade no ambiente de negócios. Nesta quarta-feira (13), o hotel Unique, na capital paulista, recebeu mais uma edição do encontro.

O governador Geraldo Alckmin participou no painel “Economia Digital” e destacou as ações do Estado para a educação, segurança pública e gestão. “Na educação criamos a Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e não são só cursos de licenciatura, tem engenharias a distância, engenharia em computação, engenharia de produção, além de pedagogia, física, química, biologia”, comentou Alckmin.

“Na segurança pública, se não tiver inteligência e tecnologia, não vai vencer a ‘guerra’. Então trouxemos o Detecta, que você integra milhares de câmeras, inclusive com OCRs, com software inteligente de alarme. Nas rodovias locais você tem alarme procurando sempre fazer prevenção e, de outro lado, você se antecipar e também prender aqueles que cometem crime. Gestão, o Estado de São Paulo não compra nada que não seja pela Bolsa Eletrônica de Compras, a BEC”, disse o governador.

Alckmin também falou dos benefícios da tecnologia para a gestão pública: “Com o avanço digital podemos ter um ganho de eficiência, escala, produtividade, redução de custo fantástico e ganhar com economia”, finalizou.