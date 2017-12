DestinoDaSemana: as águas medicinais de Monte Alegre do Sul

Estância Hidromineral é uma das mais belas do Vale do Camanducaia e excelente destino para um agradável fim de semana no campo







Para completar o espetáculo, a Cachoeira das Andorinhas tem revoada de pássaros no verão e inverno

A Cachoeira do Sol, no bairro do Falcão, tem três diferentes quedas de fácil acesso

Interior do Santuário do Senhor Bom Jesus

O portal de entrada: Monte Alegre do Sul também é considerada como “Cidade Presépio”

Nossa dica de turismo é Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul. Impossível não se encantar por essa pequena cidade de 7 mil habitantes, na maioria descendentes de italianos, que está localizada no Vale do Camanducaia e que faz parte dos 11 municípios do grupo do Circuito das Águas do Estado.

Monte Alegre do Sul uma cidade normalmente pacata, mas que se transforma na época de Carnaval. A festa é considerada como uma das mais animadas do Interior de São Paulo.

Para quem mora na Grande São Paulo, chegar até Monte Alegre do Sul é relativamente fácil. A distância não é muito longa (140 km da capital). Portanto, é perfeitamente possível trocar a agitação por um relaxante final de semana no campo.

O acesso pode ser feito pelas vias Fernão Dias, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Pedro. A cidade fica próxima de outros municípios também classificados como estâncias hidrominerais como Amparo, Serra Negra e Socorro.

Cercada pelas belas paisagens de serras, entre as quais a Serra de Caraguatá, e próximo das margens do Rio Camanducaia, a cidade tem entre as suas atrações turísticas a qualidade de suas águas medicinais. Das muitas fontes, dez ficam em pleno centro. Há ainda o Balneário Municipal, que oferece banhos de espuma e imersão, hidromassagem, ducha escocesa e circular e saunas úmida e seca.

Uma das fontes de água mais procuradas é a Fonte Bom Jesus, devido às propriedades medicinais de suas águas indicadas para a cura de diversas doenças como enfermidades de pele, artrose e artrite.

O Centro da Cidade tem como ponto forte a arquitetura dos casarios. Monte Alegre do Sul, foi fundada no início de 1.900. Um de seus patrimônios é o Santuário do Senhor Bom jesus, inaugurado em 1919, próximo de onde é celebrada a festa do padroeiro da cidade, todos os anos, em agosto.

Outra atração turística é a Cachoeira da Andorinhas. Com a sua queda d’água de dez metros, é uma das mais procuradas do Rio Camanducaia. O espetáculo fica ainda mais bonito com a revoada das andorinhas, que no inverno ocorre no final da tarde e no verão à noite.

A produção de cachaça é uma das atividades econômicas da cidade, que tem mais de 20 alambiques. Monte Alegre do Sul também é conhecida pelas culturas de café e morango.

Na antiga Fazenda Experimental foram plantadas as primeiras mudas de morango. Com área de 351,7 hectares é a atual sede da Polo Regional Leste da Apta (Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios), ligada à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.