DestinoDaSemana: Miracatu, terra de gente boa e muita natureza

Cidade que tem na atleta olímpica Rosemar Coelho uma de suas filhas ilustres atrai turistas em busca de esportes outdoor no Vale do Ribeira







Miracatu significa Terra de Gente Boa, em tupi-guarani

Vista da cidade de Miracatu para a vegetação da Mata Atlântica

Rio Ribeira do Iguape, em Miracatu

Miracatu e o cenário da natureza do Vale do Ribeira

A simpática cidade de Miracatu, situada no Vale do Ribeira, na região sul do Estado, foi escolhida o destino turístico da semana pelos participantes das redes sociais do Governo do Estado. A cidade integra a Estação Ecológica Jureia-Itatins.

O município é a terra natal da medalhista olímpica Rosemar Coelho. Medalha de bronze nos jogos Olímpicos de Pequim, ela chegou em quarto lugar na competição do revezamento 4×100, mas ganhou o bronze quando a atleta vencedora da competição foi desclassificada, devido ao escândalo de doping que envolveu praticamente toda a delegação russa.

A medalha foi entregue somente oito anos depois, após a conclusão das investigações do Comitê Olímpico. Agora, Rosemar quer fazer de Miracatu um centro de desenvolvimento do atletismo para as futuras gerações.

Terra de gente boa

Em tupi-guarani, o nome Miracatu significa “Terra de gente boa”. Os primeiros indícios de habitantes da região datam de 9 mil anos e seus vestígios foram encontrados em pesquisas nos diversos sambaquis, que são o acúmulo de objetos deixados pelos povos que habitaram o litoral do Brasil. Esses habitantes da era pré-histórica se deslocaram em direção ao planalto, seguindo o Rio Ribeira do Iguape.

O contato com a natureza e a prática de esportes como caminhadas ecológicas, mountain bike e cicloturismo são algumas das atrações de Miracatu e municípios vizinhos do Vale do Ribeira que atraem muitos turistas. A proximidade do Rio Ribeira também desperta o interesse dos praticantes da canoagem.