Desfile em São Paulo celebra Dia da Independência do Brasil

Mantendo a tradição de todos os anos, nesta quinta-feira (7), Dia da Independência do Brasil, o Estado de São Paulo celebrou os 195 anos da histórica data com o tradicional desfile cívico e militar de 7 de setembro, acompanhados de perto pelo governador Geraldo Alckmin.

Pelo 19° ano consecutivo as comemorações aconteceram no no Sambódromo do Anhembi, com participação de integrantes da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira e órgãos de Segurança Pública, como Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil e Guarda Metropolitana.

Alckmin destacou a importância simbólica da Independência e seu impacto na formação de uma sociedade livre e democrática, além de antecipar os preparativos para o bicentenário da data. “Toda a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, esse é o bom caminho. E seguir a Constituição, né? Nada fora da Constituição. E queria aproveitar também, estando aqui no dia 7 de setembro, para dizer que nós estamos nos aproximando do bicentenário da Independência, que será em 2022. Então, fizemos essa semana uma aliança, Ipiranga 2022, para recuperação do nosso museu do Ipiranga, que é de 1895, administrado pela Universidade de São Paulo. Então, o grupo Mulheres do Brasil, liderado pelo pela Luiza Trajano, um grupo grande de empresários, nós também do Estado vamos participar para fazer o restauro todo do prédio, tornar o Museu mais interativo. Ter um novo formato, um novo software, o museu tem mais de 400 mil itens lá, o Museu do Ipiranga. Então já demos aí o start, já também pedir o Pronac e Lei Rouanet, para iniciarmos esse grande restauro para, na comemoração do bicentenário, poder estar aberto, revitalizado, o grande Museu do Ipiranga, que é sempre uma fonte de inspiração”, falou o governador durante a cerimônia.

Alckmin também ressaltou a participação de alunos da rede pública de ensino de São Paulo no desfile, com a apresentação de suas bandas e fanfarras. “Queria destacar aqui, no desfile, um fato importante, que é a grande presença das associações. Como é bom isso, não é? A gente ter associações estudantis, comunitárias, religiosas, organizadas. Para a sociedade é fundamental, nós termos uma sociedade civil organizada, parceira, para termos uma vida melhor no nosso país”, concluiu o governador.