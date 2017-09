DER recebe 29 propostas para obras de recuperação da SP-304

A sessão pública de abertura das propostas de preço para contratação das obras de recuperação da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) recebeu 29 propostas de empresas interessadas. O evento foi realizado nesta segunda-feira (4) na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão ligado à Secretaria de Logística e Transportes.

Os serviços serão executados do km 120,85 ao km 160,02 e do km 165,77 ao km 179,26. A SP-304 receberá melhorias para recuperação de todo o pavimento, com correção de ondulações e deformidades. A sinalização também será revitalizada com novas placas e pintura horizontal.

Com as obras, a rodovia ganhará melhor fluidez de tráfego, conforto e segurança, beneficiando os 786 mil habitantes dos municípios de Americana, Santa Bárbara D’Oeste e Piracicaba (distrito de Ártemis). O volume médio diário de veículos na rodovia vai de 32,1 mil a 62,6 mil, conforme o trecho.

O DER considera que a qualidade do edital e a competitividade do certame geraram o expressivo comparecimento. A melhor proposta, que foi de R$ 33,8 milhões, atingiu desconto de 41% diante do valor orçado inicialmente em R$ 57,3 milhões. Com isso, a expectativa de economia é da ordem de R$ 23,5 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do Estado de São Paulo.

A partir de agora, o DER passa a analisar as propostas que foram classificadas com os menores preços oferecidos para a realização dos serviços, de acordo com as determinações do edital na modalidade Concorrência Pública. A previsão é de que as obras, que serão custeadas pelo Tesouro do Estado, sejam iniciadas em novembro deste ano e concluídas em 18 meses.

A recuperação da SP-304 integra um amplo pacote lançado pelo Governo do Estado, que totaliza investimentos de R$ 361,7 milhões, alcançando 51 municípios e 23 rodovias estaduais paulistas, beneficiando 5,3 milhões de habitantes.