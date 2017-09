DER recebe 24 propostas de interesse nas obras da SP-461

Em Sessão Pública realizada nesta terça-feira (5), na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes de São Paulo, foram recebidos 24 envelopes contendo as proposta de preço e documentação de empresas e consórcios interessados na execução das obras de recuperação da Rodovia Péricles Bellini (SP-461), importante via da região Noroeste Paulista.

O DER implantará novo pavimento asfáltico e nova sinalização de solo e placas em 37,9 quilômetros de extensão, compreendendo o trecho entre Votuporanga, Álvares Florence e Cardoso, do km 127,33 ao km 165,31.

Mais de 105 mil habitantes serão beneficiados com as obras e poderão usufruir de melhores condições de segurança no tráfego. Em média, 2.778 veículos passam diariamente pela rodovia. A economia também será alavancada com melhorias no modal rodoviário. A região apresenta polos industriais nos setores moveleiro e de alimentação.

Economia

Com um elevado comparecimento ao processo de licitação, motivado principalmente pela qualidade do edital e pela competitividade do certame em curso na modalidade Concorrência por Menor Preço, o desconto médio obtido pela comparação do valor orçado das obras ultrapassou 40%. O valor indicado no edital era de R$ 15,44 milhões e o menor valor oferecido foi de R$ 9,1 milhões.

Com isso, a expectativa de economia é da ordem de R$ 6,34 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do Estado de São Paulo.

A partir de agora, todas as propostas de preço e documentação recebidas passarão por análise técnica do DER. As três empresas que ofereceram o menor preço poderão ser desclassificadas, caso haja qualquer inadequação durante a análise técnica. Por este motivo, o DER esclarece que ainda não há vencedor da licitação. O resultado final, com a homologação e adjudicação da empresa vencedora, será publicado no Diário Oficial do Estado. A expectativa é que as obras tenham início ainda neste semestre.

Recuperação da SP-046 tem 14 empresas interessadas

Ainda nesta terça-feira, o DER também recebeu os envelopes contendo a documentação e preço das empresas interessadas nas obras de modernização da Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP-046), entre os municípios de Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhangaba. A previsão é de 60 dias para análise técnica das propostas e publicação da empresa vencedora no Diário Oficial do Estado.

As obras de recapeamento da pista da SP-046 e a implantação de nova sinalização de solo e placas serão realizadas do km 160,1 ao km 166,8. O benefício atingirá mais de 165 mil habitantes da região, além de garantir uma viagem mais segura aos mais de cinco mil veículos que trafegam diariamente pela rodovia, que também é rota dos motoristas que seguem para o sul de Minas Gerais.

O desconto obtido chegou a 42%. O valor orçado das obras no edital era de R$ 8,2 milhões, sendo que o menor valor oferecido foi de R$ 4,7 milhões. Com isso, a expectativa de economia é da ordem de R$ 3,5 milhões.

As propostas passarão por análise técnica do DER e as três empresas que ofereceram o menor preço poderão ser desclassificadas, caso haja qualquer inadequação. Por este motivo, o DER esclarece que ainda não há vencedor da licitação. O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado e as obras podem começar ainda neste semestre.

O recapeamento da pista da SP-046 integra um amplo pacote lançado pelo Governo do Estado, que totaliza investimentos de R$ 361,7 milhões, alcançando 51 municípios e 23 rodovias estaduais paulistas, beneficiando 5,3 milhões de habitantes.