DER recebe 14 propostas para retomar obras na região de Campinas

Foi realizada na sede do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a Sessão Pública de abertura dos envelopes com as propostas de preço e documentação de empresas interessadas em executar a retomada das obras de duplicação da Rodovia João Beira (SP-095).

A rodovia fica na região administrativa de Campinas, entre Amparo e Pedreira, e está com 14 empresas interessadas em executar as obras. O bom número de concorrentes se deve principalmente pela qualidade do edital e pela competitividade do processo em curso na modalidade Concorrência por Menor Preço.

As conformidades exigidas no edital elaborado pelo DER, órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, resultou em um desconto médio obtido de 35,02% em comparação ao valor indicado no edital, que era de R$ 6,4 milhões, investidos pelo Governo do Estado com recursos do Tesouro.

O menor valor oferecido foi de R$ 4,1 milhões. Com isso, a expectativa de economia é da ordem de R$ 2,2 milhões. Se esta diferença for confirmada no final da licitação, o recurso será investido na melhoria de outros trechos rodoviários do estado de São Paulo.

A partir de agora, em nova etapa da licitação, todas as propostas de preço e documentação recebidas passarão por análise técnica do DER. O resultado final, com a homologação e adjudicação da empresa vencedora, será publicado no Diário Oficial do Estado. A expectativa é que as obras tenham início ainda este ano.

As obras vão oferecer melhores condições de segurança viária no deslocamento diário dos mais de 13 mil motoristas que passam pela rodovia. A estimativa é que aproximadamente 166 mil habitantes de Amparo, Pedreira e Jaguariúna sejam beneficiados com a conclusão da duplicação da SP-095.

A região é polo industrial nos setores de alimentos, produtos eletrônicos e de tecnologia. O turismo também será fomentado, pois vários municípios que dependem da rodovia são considerados estâncias hidrominerais.

A retomada das obras na SP-095 integra um amplo pacote lançado pelo Governo do Estado, que totaliza investimentos de R$ 361,7 milhões, alcançando 51 municípios e 23 rodovias estaduais paulistas, beneficiando 5,3 milhões de habitantes.