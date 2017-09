DER abre licitação para obras de modernização da SP-261

A região Centro-Oeste do Estado será beneficiada com melhorias na malha rodoviária com a abertura de licitação para contratação das obras de modernização do pavimento da Rodovia Cesar Augusto Sgavioli/ Bráz Fortunato (SP-261). O edital será publicado nesta quinta-feira (7) no Diário Oficial do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, contratará as obras por meio de licitação pública, na modalidade Concorrência de Menor Preço.

O recurso orçado de R$ 13,4 milhões para a contratação das obras é resultado do montante obtido com os descontos alcançados nos processos licitatórios anteriores e que fazem parte do pacote anunciado em junho pelo Governo do Estado. O pacote prevê investimentos de R$ 361,7 milhões, alcançando 51 municípios e 23 rodovias estaduais paulistas, e beneficiando 5,3 milhões de habitantes.

Em 33,05 quilômetros de extensão da SP-261 serão realizados serviços para recuperação do pavimento asfáltico e implantação de nova sinalização, horizontal e vertical, entre os municípios de Pederneiras, Boracéia e Bariri, que integram a região administrativa de Bauru.

Mais de 82 mil habitantes serão beneficiados, principalmente os 3,5 mil motoristas que utilizam a rodovia diariamente. A economia regional também será alavancada com melhores condições para o escoamento da produção industrial de peças automotivas, alimentos e cana-de-açúcar, polos característicos dos municípios do traçado da SP-261.