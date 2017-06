Quer fazer um curso para melhor atender a pessoa com deficiência?

Com início previsto para 1º de julho, atividade gratuita e a distância é voltada a funcionários que trabalham com atendimento ao cidadão

Atender cada vez melhor o cidadão, respeitar a diversidade e assegurar os direitos das pessoas com deficiência. São esses os objetivos do curso “Direitos da Pessoa com Deficiência – Igualdade e Diversidade Humanas”, que é totalmente gratuito e a distância.

As aulas têm como foco atividades relacionadas ao atendimento a cidadãos. A proposta é oferecer uma melhor capacitação a funcionários públicos do Estado e dos municípios de São Paulo.

O início das aulas para a primeira turma do curso é dia 1º de julho, mas as inscrições já estão abertas e podem ser feitas no seguinte link: http://inscrevase.univesp.br/

O curso será dividido em quatro módulos. O primeiro apresentará histórias e modelos para esclarecer o que é deficiência. Em seguida, serão debatidas questões de direitos humanos relacionadas a pessoas com deficiência. Acessibilidade e tecnologia serão comentadas na terceira parte do curso, enquanto o último módulo trata de cidadania e bem-estar social.

Os alunos que cumprirem as condições mínimas previstas nas 30 horas de atividades terão direito a um certificado. Mais podem ser esclarecidas pela CASAluno UNIVESP, por telefone (11 – 3188.6780) ou e-mail (casaluno@univesp.br).

O curso é ministrado pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) e oferecido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo por meio de um convênio com a Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania. A ação é financiada pelo Fundo de Defesa dos Interesses Difusos (FID).