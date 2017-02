Cultura e lazer no fim de semana: capital paulista tem opções variadas

Museu Catavento Cultural está no ranking dos melhores do país e da América do Sul

A cidade de São Paulo é uma ótima pedida quando o assunto é entretenimento. Cosmopolita, congrega opções de lazer para atender os mais variados gostos. Além dos tradicionais bares e restaurantes, a capital paulista ainda traz uma lista recheada de atrações das mais variadas.

Além do contato com a natureza, os parques urbanos amplos propiciam a prática esportiva e um piquenique com a família. Entre as opções, administradas pelo Estado, estão o Villa-Lobos, Cândido Portinari, Juventude, Água Branca, Belém, Pomar Urbano, Alberto Löfgren e Guarapiranga, em São Paulo; Gabriel Chucre, em Carapicuiba, e Chácara Baronesa, em Santo André.

Para as crianças, a dica, sem dúvida, é a Fundação Zoológico, especialmente no período de férias. Localizada na zona sul de São Paulo, tem área de 824 mil m² e é considerado um dos dez melhores do mundo, pela diversidade de animais que abriga.

Roteiro cultural

Aos apaixonados por cultura, São Paulo também conta com diversas opções de museus. Aliás, foi o Estado que mais se destacou na lista do Travellers’s Choice Museus 2016, do Trip Advisor, com os melhores museus do mundo. Neste ranking, a Pinacoteca do Estado conquistou o 1º lugar no Brasil e América do Sul.

Localizada no centro antigo da cidade, a Pinacoteca é um dos museus mais antigos de São Paulo e um dos mais importantes do Brasil, com um acervo composto por obras de Victor Brecheret, Lasar Segall, Anita Malfatti e Di Cavalcanti e está localizado ao lado do Parque da Luz. Além da Pinacoteca, o Museu do Futebol ficou com a 6ª colocação nacional e 10ª na América do Sul; já o Catavento aparece no 7º lugar no Brasil e o 12º no continente.

Essa premiação, que acontece anualmente, é feita a partir das avaliações de visitantes de todo o mundo. Além de dar nota com estrelas (de uma a cinco), os usuários dos equipamentos também deixam comentários sobre as atrações. Quem visitou a Pinacoteca, por exemplo, destacou principalmente a qualidade do acervo, a organização, a limpeza e a facilidade de acesso.

Outros Museus

Além dos escolhidos pelo Trip Advisor, São Paulo ainda tem convidativas opções. Entre eles, o Museu da Imigração, localizado na zona leste da capital, e que traz a história de diversos povos vindos de países europeus. O escritor Mário de Andrade também conta com um Casa, de nome homônimo, localizado na Barra Funda. Instalado em uma casa tombada pelo patrimônio histórico, a Casa das Rosas, na Paulista, traz cultura, beleza arquitetônica e muita história.

Caminho do conhecimento

Com duo certeiro de conforto e ótimo acervo, a Biblioteca São Paulo é um daqueles pit-stop obrigatório para quem gosta de leitura. Localizada dentro do Parque da Juventude, na zona norte da capital, ela conta com um acervo de mais de 30 mil livros, além de CDs, DVDs, jornais e revistas.

Com uma área de 4 mil metros quadrados, a Biblioteca Villa-Lobos está instalada dentro do parque que leva o mesmo nome, na zona oeste de São Paulo. Com programação e acervo diversificados, a Biblioteca recebeu em 2015 mais de 180 mil pessoas.

