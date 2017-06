Cooperativa Agrícola de Ibiúna inaugura empreendimento apoiado pelo Estado

Com o apoio do Governo do Estado, a Cooperativa Agrícola de Ibiúna inaugurou nesta quarta-feira 28) a sua packing house, uma unidade para o processamento da produção agrícola dos cooperados.

Foram investidos R$ 1,3 milhão no empreendimento, incluindo a reforma e isolamento térmico de 13 caminhões, que serão utilizados no transporte das mercadorias, e a modernização e adaptação da estrutura da cooperativa. A packing house vai beneficiar a comercialização dos produtos agrícolas de 21 famílias de agricultores cooperados.

“A inauguração vem coroar a finalização de um projeto junto com o Governo do Estado, que financiou iniciativas importantes para a cooperativa, ao modernizar toda a nossa linha, nos tornando extremamente competitivos junto aos concorrentes, com capacidade de nos levar à liderança do setor”, disse o presidente da cooperativa, Márcio Ideriha.

Do total de recursos empregados, R$ 800 mil foram obtidos pelo Governo do Estado junto ao Banco Mundial e os R$ 500 mil restantes, como contrapartida da cooperativa, concedidos pelo Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap), gerido pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

O empreendimento contou com o apoio do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – Acesso ao Mercado, do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio da Coordenadoria de Assistência Integral (Cati), e Secretaria do Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN).