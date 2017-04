Conversa com o Governador destaca visita à região de Franca

O programa “Conversa com o Governador” desta quinta-feira (20) destaca a visita do governador Geraldo Alckmin à região de Franca para o sorteio de 206 casas da CDHU, para a entrega de mais um trecho de melhorias na rodovia Cândido Portinari (SP-334) e assinatura de convênio de apoio técnico para a regularização fundiária de imóveis.

A visita será realizada nesta sexta-feira (21). “Em Patrocínio Paulista, participo do sorteio de 206 casas para famílias já inscritas nos programas de moradia da CDHU. As casas de dois dormitórios ficam no Conjunto Habitacional Patrocínio Paulista C, que está sendo construído com investimento de R$ 23 milhões”, explicou o governador.

O sorteio é parte do Morar Bem, Viver Melhor, a política habitacional do Estado de São Paulo, que está realizando o sonho e o direito da casa própria para milhares de pessoas.

“Depois, ao meio-dia, em Cristais Paulista, vamos entregar mais um trecho de melhorias na rodovia Cândido Portinari, a SP-334. É a duplicação entre os kms 413 e 421, de Cristais até o acesso a Jeriquara. O trecho recebeu também dois viadutos e teve investimento de R$ 48 milhões”, afirma.

Na rodovia Cândido Portinari, dois trechos entre Cristais Paulista e Pedregulho (dos kms 421 a 454) já foram modernizados e o trecho de Franca a Cristais (dos km 406 ao 413) está sendo duplicado com previsão de conclusão em agosto.

“Concluindo a visita, às 14h tenho outro compromisso muito importante com 139 famílias de Sales Oliveira. Lá vamos assinar convênio de apoio técnico para a regularização fundiária dos imóveis dessas famílias. Com isso, elas serão legalmente donas das suas moradias e passam a ter uma série de benefícios: acesso a crédito, direito de transferir a propriedade para seus herdeiros ou até vender. Na região da Franca, o governo do Estado já fez a regularização fundiária de 4.186 imóveis e beneficiou mais de 21 mil pessoas”, finalizou.