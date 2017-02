Convênio busca otimizar recursos na área da saúde

Convênio assinado torna a Fundação Faculdade de Medicina da USP a pioneira a utilizar o pregão eletrônico de compras

Um novo convênio de redução de custos foi firmado entre a Fundação Faculdade de Medicina da USP e a Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP). O documento foi autorizado nesta terça-feira (7), no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador Geraldo Alckmin. O acordo permite que a Fundação, gestora do Hospital das Clínicas, utilize o sistema de compra eletrônica do governo estadual.

“Com isso vai dar para fazer mais, e com o mesmo dinheiro, em benefício da nossa população. Então, é a tecnologia da informação (TI) a serviço da saúde. Quero destacar a Secretaria da Fazenda que é um exemplo para o Brasil de Bolsa Eletrônica de Compras”, disse Alckmin.

Com a assinatura, a Organização Social se tornou a primeira a usar a licitação Pregão Eletrônico e também o procedimento Dispensa de Licitação. A adesão do novo sistema de compra deve gerar economia para a Fundação Faculdade de Medicina, que em 2015 realizou 4.567 processos de compra no valor de R$ 301.354.797,82. De acordo com o percentual médio de economia de 25,97% da BEC/SP, será poupado cerca de R$ 78 milhões. Esse valor será revertido em melhorias para a saúde.

A economia prevista acontece devido à ampliação da oferta de produtos e disputa de preços para compras realizadas. O sistema BEC/SP conta com 67 mil empresas em seu Cadastro Unificado de Fornecedores (Caufesp) e um catálogo composto por 105,3 mil itens de materiais, sendo 1,6 mil sustentáveis, além de 7,6 mil itens de serviços.

A Fundação Faculdade de Medicina poderá contar com maior transparência, agilidade e redução de custos operacionais. Esse Sistema de Gestão da Qualidade foi implantado em 2009 e conquistou a Certificação ISO 9001. O reconhecimento assegura o padrão de excelência dos processos de trabalho da BEC/SP, e traz, ao governo estadual, municípios e entidades conveniadas, a negociação e possibilidade de aquisição de produtos e serviços com agilidade, competitividade e custos reduzidos.

Sobre a BEC

A Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo (BEC/SP) é um sistema de compras via internet administrado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo. Criada em 2000, a BEC/SP tem obtido resultados relevantes. A plataforma permite a redução dos custos operacionais e dos preços pagos pelas unidades. O processo também simplifica a aquisição e fornece informações agregadas e disponíveis para os sistemas de controle.

Desde a sua implantação, foram negociados um total de R$ 67,2 bilhões, com mais de R$ 23,9 bilhões de economia. Um percentual médio de 25,96%.

Sobre a Fundação Faculdade de Medicina

A Fundação Faculdade de Medicina (FFM) é uma entidade privada, sem fins lucrativos, reconhecida por seu caráter filantrópico. A Organização foi criada em 1986 pelos antigos alunos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP).