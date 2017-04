Conservatório de Tatuí prepara sequência com 160 apresentações musicais

O Conservatório de Tatuí promove a 1ª Semana de Música de Câmara de 2017. O evento será entre os dias 24 e 28 de abril, com apresentações diárias em quatro horários. Ao todo serão cerca de 160 apresentações gratuitas de conjuntos de câmara formados por alunos dos cursos de música.

A música de câmara é uma disciplina regular dos alunos do Conservatório de Tatuí. As semanas dedicadas ao tema buscam promover o trabalho em grupo e dar visibilidade aos conjuntos.

Cada grupo apresenta uma ou duas músicas, com repertório pré-determinado pelos professores ou por pesquisa realizada pelos alunos. A Semana de Música de Câmara proporciona apresentações muito diversificadas. No entanto, a tendência mais forte é a dos grupos tradicionais, como quartetos de cordas, quintetos de metais, trios com piano, duos e grupos de percussão.

Do dia 24 ao dia 28 serão exibidas apresentações diárias às 9h, 11h, 14h e 16h, sempre no Salão Villa-Lobos. A exceção é o dia 27, quando não haverá apresentações durante a manhã. Também acontecerão recitais com convidados especiais às 19h: Duo Carlos (dia 25); Duo Dias & Dias (dia 26); e Duo Cesar Pereira e Diogo Oliveira (dia 27).

Duo Carlos

O Duo Carlos é formado por Carlos Eduardo de Souza e Carlos Martin (violão e viola) e executará oito obras. “Cello Sonata N°3 em Am”, de A. Vivaldi; “Prelude Cello Suite”, de J. S. Bach; “Arpeggione Sonata D. 821”, de F. Schubert; “Danças Folclóricas Romenas”, de Béla Bartok; “Cinco Miniaturas Brasileiras”, de E. Villani-Côrtes; “Estudo XI”, de Heitor Villa-Lobos; e “Café 1930” e “Libertango”, de Astor Piazzolla.

Duo Dias & Dias

No dia 26, quarta-feira, às 19h, o recital especial da 1ª Semana de Música de Câmara será com o Duo Dias & Dias. É composto pelas primas pianistas Milene de Souza Dias e Francine de Moraes Dias, ambas com passagem pelo Conservatório de Tatuí. Ao longo do recital, elas executarão três obras de Tchaikovsky: “Trepak”, “Dança da Fada Açucarada” e “Valsa Bela Adormecida”. Além disso, o repertório traz “Dança Húngara n.5”, de Brahms; “Scaramouche/Brazileira”, de D. Milhaud; “Frevo”, de Ronaldo Miranda; “Sabre Dance”, de Khachaturian; “Libertango”, de Astor Piazzola; e “Tico-tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu.

Duo Cesar Pereira e Diogo Oliveira

Duo formado pelo flautista Cesar Pereira e pelo violonista Diogo Oliveira realiza recital no dia 27 de abril, às 19h. Durante o primeiro semestre de 2017, Cesar e Diogo estão em uma turnê de lançamento do seu primeiro disco “Imagens Brasileiras”. O repertório do CD é formado por obras de compositores brasileiros, que poderão ser apreciadas no recital: “Distribuição de Flores”, de Heitor Villa-Lobos; “Sonatina para Flauta e Violão” (cantando com simplicidade/adágio/movido), de Radamés Gnattali; “Brazilian Landscapes Nº4, op. 85b” (modinha/cateretê), de Liduino Pitombeira; “Jobiniana Nº2” e “Círculo Mágico”, ambas de Sérgio Assad; e “Cabra-Cega”, do próprio Diogo Oliveira.