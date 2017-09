Conservatório de Tatuí abre 52 vagas em São José do Rio Pardo

Candidatos interessados devem se inscrever até 18h do dia 15 de setembro, sexta-feira, pelo site do Conservatório

O polo do Conservatório de Tatuí de São José do Rio Pardo está com inscrições abertas para processo seletivo do segundo semestre de 2017.

Estão disponíveis 52 vagas de cursos musicais e os candidatos interessados precisam fazer inscrição até 18h desta sexta-feira (15), pelo site do Conservatório. São oferecidas vagas em 17 cursos, para candidatos com ou sem conhecimento musical.

Ao acessar o site, o candidato poderá conferir o regulamento, com detalhes sobre vagas, datas e horários das aulas de cada curso, além de orientações sobre como se inscrever. Na parte final do regulamento é possível acessar a ficha de inscrição, que deve ser preenchida para obtenção do boleto bancário.

A taxa de inscrição custa R$ 60,00 e somente após a confirmação do pagamento é que a inscrição é validada. Apesar da cobrança da taxa para concorrer às vagas, depois de aprovados os candidatos fazem os cursos gratuitamente.

O processo seletivo oferece vagas para os seguintes cursos: flauta transversal (5), clarinete (1), saxofone (5), trompa (2), trompete (1), trombone/eufônio (1), tuba (4), percussão (6), piano adulto (4 vagas – acima de 15 anos), piano correpetidor (1), piano infantil (2), canto lírico (2), violino 4), viola (4), violoncelo (1), contrabaixo (8) e violão (1).

Os cursos de flauta, tuba, piano e violino têm vagas para candidatos com ou sem conhecimento musical. Será necessária a aprovação em uma fase considerada eliminatória para as vagas destinadas a candidatos com conhecimento musical.

A fase eliminatória é composta por uma entrevista e uma avaliação de performance, tocando o instrumento escolhido ou cantando, no caso do curso de canto lírico. As obras a serem executadas pelos candidatos com conhecimento musical constam no regulamento.

Os dias para a realização da prova e da entrevista serão divulgados no site do Conservatório de Tatuí, instituição do Governo do Estado de São Paulo e Secretaria da Cultura do Estado