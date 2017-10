Conservatório de Tatuí abre 107 vagas para 24 cursos instrumentais e de canto

Uma das principais escolas de música do País, o Conservatório de Tatuí está com inscrições abertas para 107 vagas remanescentes do segundo semestre de 2017. São oferecidas vagas em 24 cursos instrumentais e de canto. Em 13 cursos são aceitos candidatos sem conhecimento musical.

Entre as 107 vagas oferecidas, 14 são da área de Cordas Sinfônicas: violino (2), viola (7) e contrabaixo (5). A área de Sopros/Madeiras oferece 29 vagas, sendo 2 para flauta transversal, 11 para saxofone, 14 para clarinete e 2 para fagote. Já os Sopros/Metais têm 18 vagas: 1 é para trompa, 6 são para trompete, 7 são para trombone, 1 é para eufônio e 3 são para tuba.

No curso de Percussão Sinfônica são oferecidas 12 vagas remanescentes. Para estudar Canto Lírico no Conservatório de Tatuí há 3 vagas e, no curso de Violão Clássico foram abertas mais 10 oportunidades.

Os cursos da área de MPB/Jazz totalizam 15 vagas remanescentes, sendo 2 para baixo elétrico, 2 para canto, 4 para saxofone, 2 para trompete, 2 para bateria e 3 para percussão. Na área de Choro, foram abertas 3 vagas para bandolim, 1 para violão e 2 para percussão.

As inscrições devem ser feitas pelo site do Conservatório de Tatuí até as 18h desta terça-feira (3), com taxa no valor de R$ 60. O candidato deve ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição para ter acesso ao boleto bancário. A inscrição somente será validada após a confirmação do pagamento. Depois de efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar no área de “Novos Alunos” do site os avisos e convocações referentes a dias e horários de testes.

O candidato sem conhecimento musical será submetido a uma em entrevista presencial por uma banca na fase eliminatória. A banca poderá pedir algumas atividades e exercícios musicais simples. A atividade tem a finalidade de avaliar percepção auditiva, memória musical e coordenação motora básica.

Já o candidato com conhecimento musical passará por duas fases eliminatórias. Na primeira, ele deverá gravar um vídeo e disponibilizá-lo no Youtube para ser avaliado pelo Conservatório de Tatuí. Na segunda fase, presencial, haverá avaliação de performance: o selecionado deve cantar ou tocar o instrumento escolhido diante da banca. Também passará por uma entrevista, na mesma data.

O regulamento do processo seletivo deve ser lido atentamente, pois apresenta outras informações importantes, como a idade mínima exigida para cada curso. O documento também informa a lista de peças musicais que deverão ser executadas nas avaliações dos candidatos com conhecimento musical para cada instrumento. Há, ainda, orientações para a gravação do vídeo.

Dúvidas poderão ser resolvidas pelo e-mail secretaria@conservatoriodetatui.org.br, nos telefones (15) 3205-8443/8448/8447 ou pessoalmente na secretaria escolar, localizada à rua São Bento, 808, em Tatuí, das 8h às 12h e das 13h às 17h.