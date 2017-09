Conheça os quatro destinos das carretas da mamografia

Carreta do Programa Mulheres de Peito

As carretas são equipadas com mamógrafo, ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite

As carretas-móveis contam com uma equipe multidisciplinar de técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, entre outros

Mulheres a partir de 50 anos podem fazer mamografia sem pedido médico

Você sabia que mulheres com idades entre 50 e 69 anos podem ligar no call center do programa Mulheres de Peito e agendar gratuitamente exame de mamografia? O serviço telefônico está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Não é necessário o pedido médico e o exame de mamografia é realizado o mais próximo da sua casa, em um dos mais de 300 serviços do SUS com mamógrafo.

Para fazer o agendamento da mamografia basta ligar para o número 0800-779 0000. Tenha em mãos o número do cartão SUS, endereço, telefone, data de nascimento e nome completo dos pais.

Confira os destinos das carretas da mamografia do programa Mulheres de Peito:

Guará

26/09/17 até 06/10/17

Marapoama

26/09/17 até 06/10/17

Santa Branca

11/09/17 até 30/09/17

Barueri

26/09/17 até 14/10/17