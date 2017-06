Vestibular Fatec: confira quais são os cursos mais procurados

Domingo, 2 de julho, é dia de vestibular nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Mais de 56 mil candidatos se inscreveram para participar das provas.

O curso presencial superior de tecnologia mais procurado é o de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) oferecido pela Fatec de São Paulo, com 12,21 vagas por candidato, para o período noturno, e 10,5 vagas por candidato, para o período matutino.

O curso também é o mais procurado pelos candidatos que disputam vagas na Fatec de Carapicuiba e Fatec da Zona Leste, com 11,58 vagas/candidato e 11,03 vagas/candidato, respectivamente.

Entre os cursos à distância, o mais requisitado é o de Gestão Empresarial Ead, que passou a ser oferecido pela primeira vez a partir do segundo semestre de 2014. Além da Fatec São Paulo, onde o índice é de 20,40 vagas/ candidato, o curso à distância também é o mais disputado em outras nove Fatecs: Mogi das Cruzes, Sorocaba, Tatuapé, Barueri, São Bernardo do Campo, Guarulhos, São José dos Campos, São José do Rio Preto e Santo André.

Confira o ranking de cursos com maior índice de candidatos/ vaga nas duas modalidades de ensino:

Modalidade presencial

Curso superior de tecnologia Fatec Período Vagas Inscritos Relação Candidato / Vagas Análise e Desenvolvimento de Sistemas Fatec São Paulo, na Capital Noite 80 977 12,21 Fatec Carapicuíba Noite 40 463 11,58 Automação Industrial Fatec São Bernardo do Campo – Adib Moisés Dib Noite 40 445 11,13 Gestão de Negócios e Inovação Fatec Sebrae, na Capital Noite 35 386 11,03 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Fatec Zona Leste, na Capital Noite 40 441 11,03 Fatec São Paulo, na Capital Manhã 40 422 10,55 Automação Industrial Fatec Itaquera, na Capital Noite 40 418 10,45 Gestão Financeira Fatec Osasco – Pref. Hirant Sanazar Noite 40 401 10,03 Marketing Fatec Sebrae, na Capital Noite 35 348 9,94 Comércio Exterior Fatec Barueri – Padre Danilo José de Oliveira Ohl Noite 40 395 9,88

Modalidade a distância