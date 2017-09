Confira dez passeios imperdíveis na cidade de SP em setembro

Museu da Imigração será ponto de partida do Rolé Brasil – São Paulo, no próximo sábado (16)

Chegamos ao 15º dia de setembro, mês que reserva inúmeras atrações para quem gosta de aproveitar os passeios por São Paulo. A lista com as atividades mais legais na capital paulista inclui exposições, shows, desenhos, visitas a museus e até andar de Maria-Fumaça.

Caminhada pelas ruas de São Paulo

Após cinco anos de sucesso e mais de 100 km de caminhada, o “Rolé” volta às ruas paulistanas no próximo sábado (16). Consagrado como uma das melhores aulas a céu aberto sobre a cidade, o Rolé Carioca retoma as turnês por outros municípios. O Rolé Brasil – São Paulo, realizado pelo Estúdio M’Baraká, mantém a mesma estrutura: passeios descontraídos, olhares atentos para a história e arquitetura, professores especialistas e acesso gratuito. Com início às 10h e duração de cerca de duas horas, a atividade começará no Museu da Imigração e irá até o Museu Catavento.

Apresentação de choro no Museu da Casa Brasileira

No próximo domingo (17), a partir das 11h, o Museu da Casa Brasileira (MCB) será palco de um espetáculo com o grupo “Pixinguinha Na Pauta”. O principal objetivo da banda é a interpretação do choro, com foco nos arranjos do compositor Pixinguinha e um tempero especial: a apresentação, com entrada gratuita, terá instrumentos de sopro somados ao tradicional regional de choro.

Recordação: leve para casa uma ilustração de onde mora

O Museu da Casa Brasileira também elaborou uma atividade gratuita ligada ao desenho. Entre 10h30 e 12h da próxima quarta-feira (20), o artista educador do MCB Marcos Gorgatti faz ilustração da casa dos participantes, por meio de uma descrição afetiva ou uma fotografia. A imagem poderá ser levada para casa como uma recordação. Não é necessária inscrição prévia.

Últimos dias da exposição do Castelo Rá-Tim-Bum

Os fãs do programa Castelo Rá-Tim-Bum têm até 30 de setembro para conferir a mostra que é um grande sucesso de público. Em cartaz no Memorial da América Latina, a exposição propõe uma viagem fascinante pelo universo do seriado. Os visitantes podem conhecer o castelo que apresenta a fachada em tamanho real, com 15 metros de altura.

Rock nacional: mostra inédita sobre Renato Russo

Quem gosta de rock nacional dos anos 1980 e 90 pode conhecer mais a respeito do cantor Renato Russo e da banda Legião Urbana. Os admiradores do grupo têm a chance de conhecer essa história com a mostra inédita “Renato Russo”, no Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O período de visitação segue até 28 de janeiro de 2018.

Modernismo brasileiro e Di Cavalcanti na Pinacoteca

Outro passeio rico em cultura na capital paulista é a exposição que celebra os 120 anos do nascimento de Emiliano Di Cavalcanti, na Pinacoteca de São Paulo. São mais de 200 obras de um dos mais importantes artistas do modernismo brasileiro, que ficarão na Pina Luz até 22 de janeiro do próximo ano. A mostra “No subúrbio da modernidade – Di Cavalcanti 120 anos” reúne pinturas, desenhos e ilustrações do artista, realizadas ao longo de quase seis décadas de carreira. O material da exposição pertence a algumas das mais importantes coleções públicas e particulares do Brasil e de outros países da América Latina, como Uruguai e Argentina.

Visita ao Museu da Diversidade Sexual

Primeiro equipamento cultural da América Latina relacionado à temática, o Museu da Diversidade Sexual (MDS) tem o objetivo de garantir a preservação do patrimônio cultural da comunidade LGBT brasileira, por meio da coleta, organização e disponibilização pública de referenciais materiais e imateriais. O acesso é fácil, pois o MDS está localizado dentro da Estação República, do Metrô, atrás da bilheteria. Com entrada gratuita, a visitação pode ser realizada entre terça-feira e domingo, das 10h às 18h.

Volta ao passado: passeio de Maria-Fumaça

O primeiro fim de semana de cada mês reserva surpresas para quem deseja passear por uma legítima locomotiva de 1922 e sair da mesma estação de trem por onde milhares de imigrantes desembarcaram em São Paulo. O passeio turístico reconstrói parte da história da cidade, por meio das viagens promovidas pela Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, com embarque pela plataforma do Museu da Imigração, na capital paulista. A Maria-Fumaça realiza saídas agendadas para grupos durante os dias de semana.

Acesso à cultura na Casa das Rosas

O mês de setembro é repleto de datas significativas que refletem a história de lutas e conquistas da comunidade surda. Em razão disso, a Casa das Rosas realiza uma série de eventos para conscientizar a sociedade sobre a importância de ações que promovam o acesso de todos à cultura. Uma das atividades, realizada no próximo sábado (16), é o Slam do Corpo, sarau que tem como objetivo a experimentação poética com língua de sinais, reunindo a comunidade surda e o público em geral. O resultado é um inesperado encontro entre as línguas.

O slam é um jogo, um típico campeonato de poesia. Começou nos Estados Unidos, na década de 1980, e atualmente existe em cidades do mundo todo. As regras básicas são três: os poemas apresentados precisam ser próprios, ter no máximo três minutos de duração e não possuir acompanhamento musical ou objetos de cena.

Programação corintiana no Museu do Futebol

Ao longo de todo o mês de setembro, os corintianos contam com uma programação especial elaborada pelo Museu do Futebol. A instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo oferece roteiro exclusivo para visitação à exposição com referência à história e ídolos do Timão, além de lista de músicas no Spotify cantadas por torcedores alvinegros e meia entrada ao Fiel Torcedor.

Para aproximar ainda mais o museu e o público das arquibancadas, em 2017, os quatro maiores clubes paulistas são homenageados com as mesmas ações nos meses dos aniversários. Os corintianos e curiosos pela história que visitarem o local poderão acessar, por meio de smartphones, o roteiro com as referências da equipe presentes em algumas das salas expositivas.