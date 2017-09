Competição escolherá projeto para restaurar sede do Museu do Ipiranga

Atividades gratuitas celebrarão a Independência do Brasil nesta quinta-feira (7), dia do lançamento do concurso na instituição

O Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista da USP, lançará, nesta quinta-feira (7), o concurso para definir o projeto de restauro e modernização da sede. Em comemoração aos 195 anos da Independência do Brasil, a instituição firmou uma parceria com o Sesc Ipiranga para promover uma programação especial e gratuita, intitulada “Museu do Ipiranga em Festa”, no Parque da Independência, local que abriga o museu, em São Paulo.

Na ocasião, a USP divulgará os detalhes sobre a competição que premiará três estudos preliminares de arquitetura para modernizar o edifício-monumento do Museu do Ipiranga. Desde 2013, o prédio passa por uma série de intervenções estruturais e precisou ser fechado ao público.

O primeiro colocado celebrará o contrato para a elaboração dos projetos executivos completos. Durante o evento, serão apresentados o site e as regras do concurso. A previsão é que o edifício seja reaberto em 2022, nas celebrações do bicentenário da Independência, com as instalações inteiramente modernizadas e adequadas às normativas de acessibilidade e segurança. O local passará a ser dedicado exclusivamente à visitação pública, com exposições e espaços de fruição visual da arquitetura monumental.

Atividades

A solenidade de lançamento do concurso, marcada para às 17h, antecederá a apresentação da Orquestra Sinfônica da USP e do Coral da USP, sob a batuta do maestro Roberto Tibiriçá. Cento e trinta artistas subirão ao palco para interpretar repertório dedicado às obras de Johann Strauss Jr., Serguei Prokofiev, Heitor Villa-Lobos e Camargo Guarnieri, além de temas populares de Tom Jobim e Ary Barroso, rearranjados por Rodrigo Morte. O grupo executa, ainda, o Hino Nacional e o Hino da Independência.

O evento “Museu do Ipiranga em Festa” inclui espetáculos teatrais, poesia, música e performances. A data da Independência do Brasil também representará um dia inteiro de atrações culturais. A partir de 14h, o Sesc Ipiranga promoverá atividades em toda a extensão do parque.

De acordo com o reitor da USP, Marco Antonio Zago, a instituição tem, nos últimos três anos, incrementado as ações focadas no relacionamento com a sociedade. “A parceria com o Sesc é um desses exemplos de sucesso, que tem resultado em projetos importantes voltados à população, como as atividades programadas para o 7 de setembro. Estamos derrubando os muros da USP e construindo pontes com a sociedade”, ressalta.

Para Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, a participação da instituição na celebração do Museu Paulista é um alinhamento natural entre entidades que possuem objetivos semelhantes. “A aproximação possibilitou êxitos em realizações conjuntas anteriores, como seminários e outras atividades culturais. Na oportunidade, a colaboração a partir do Sesc Ipiranga, com uma programação no Parque da Independência, amplia o raio de ação e de experiências com as instituições do entorno e promove o acesso da população aos bens culturais”, acrescenta.

Exposição

Quem for ao parque também poderá acompanhar a nova edição da exposição “Estamos Aqui!”, na fachada do edifício-monumento. Diversos painéis mostrarão o processo de construção da tela “Independência ou Morte”, ícone do Museu do Ipiranga, pintada por Pedro Américo, por encomenda de D. Pedro II, especialmente para o local.

Todas as atividades são gratuitas e não necessitam de inscrições prévias. A organização sugere que o público leve banquinhos, almofadas ou cangas para a utilização nos locais das apresentações.

A programação completa está disponível nos sites do Museu do Ipiranga e do Sesc. O Parque da Independência está localizado na Avenida Nazaré, sem número, no bairro do Ipiranga, capital paulista.