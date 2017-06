Cerca de 1,5 mil idosos disputam JORI em Lins

A 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso terá a participação de 39 municípios

Como ocorre há 21 anos, JORI contou com a presença da primeira-dama do Estado e presidente Fussesp, Lu Alckmin

Representantes das cidades participantes estiveram na abertura do JORI em Lins

O Ginásio de Esportes João Santos Meira estava cheio na abertura do JORI

O público ficou animado durante as apresentações na Cerimônia de Abertura do JORI em Lins

Danças e coreografias fizeram a alegria do público na abertura do JORI em Lins

Está sendo disputada em Lins a 21ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (JORI). O evento começou na última quinta-feira (22) e vai até o próximo domingo (25) no interior paulista.

Na atual edição, cerca de 1,5 mil atletas com pelo menos 60 anos de idade representam 39 cidades da 3ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Em Lins, serão disputadas 14 modalidades. Entretanto, mais do que a competição, a participação dos idoso é o que mais vale no JORI.

“Esse momento é de alegria, de ver que eles estão com saúde e felizes. É uma alegria estar aqui e aplaudi-los. Eles são vitoriosos só por estarem aqui, por participarem”, comentou a primeira-dama do Estado e presidente Fussesp, Lu Alckmin, na abertura deste JORI.

O Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussesp) realiza o evento em parceria com a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ) e a Prefeitura de Lins.

“Nós temos que ter políticas públicas para o idoso. Aqueles que já contribuíram com a sociedade não podem ser esquecidos. Então, é muito importante que participem como no Jori, que saiam de casa, façam amizade e se exercitem”, destacou Lu Alckmin.

Na atual edição as disputas são em 14 modalidades. O JORI tem como objetivo estimular a participação de todos. Sendo assim, a maioria das atividades que exige menor esforço físico.

Serão disputados bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, truco e xadrez. Essas modalidades se juntam a outras mais convencionais, como atletismo, natação, voleibol adaptado, tênis e tênis de mesa.

“Se eles ficam em casa, acabam ficando doente, tendo depressão. Então, aí está a importância da sociabilidade e de conhecer outras pessoas e também fazer o esporte”, completou a primeira-dama e presidente Fussesp.

O JORI terá disputa nas 14 Regiões Esportivas do Estado. Em outubro, entre os dias 18 e 22, em Sertãozinho, as duas cidades mais bem classificadas em cada modalidade disputam a final estadual do torneio.

“Acima de qualquer resultado esportivo, é contagiante perceber a alegria e o envolvimento de todos os participantes, a expectativa para a chegada dos JORI. Para nós, é um orgulho organizar este evento há 21 anos e presenciar estas pessoas que são exemplos para todos nós”, definiu Lu Alckmin, que acompanha todas as edições dos JORI desde 1996. No ano passado, na soma das oito etapas, quase 14 mil pessoas participaram do JORI.