Circuito Cultural Paulista agita região de Bauru com mais de 30 espetáculos

Em abril o Circuito Cultural Paulista agita a região de Bauru. Estão programadas apresentações de música, teatro, dança e circo. Ao todo, mais de 30 espetáculos gratuitos acontecerão ao longo do mês. Os ingressos do Circuito Cultural Paulista são de responsabilidade das prefeituras dos municípios participantes.

No domingo, dia 23 de abril, a cidade de Lençóis Paulista recebe a peça Esta Criança, da Cia. Brasileira de Teatro, com a atriz Renata Sorrah. A obra, criada a partir do texto do autor francês Joël Pommerat revela a intimidade em dez situações-limite. A peça mostra histórias fragmentadas de relacionamentos entre pais e filhos, com laços familiares desvendados de maneira direta e concisa. Os atores se alternam em diversos personagens e não há protagonistas. O espetáculo venceu quatro Prêmios Shell de Teatro. A apresentação será às 20h, no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti (Rua Coronel Joaquim Álvaro Martins, 790).

Para encerrar a programação, a Cia. Um leva a Bariri, apresenta o espetáculo Oliver Twist no domingo dia 30. Adaptada da obra literária homônima de Charles Dickens, a peça relata as aventuras de um garoto órfão. A história se passa na sociedade inglesa do século XIX. Este espetáculo será às 20h, na Cooperativa Educacional de Bariri (Praça Avenida de Angeles Oresite, 90).

Organizado pela Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Organização Social APAA – Associação Paulista dos Amigos da Arte, o Circuito Cultural Paulista já realizou mais de 6 mil apresentações em todo o estado. Também já foi prestigiado por mais de 1,9 milhão de pessoas. Passaram pela programação nomes como Malvino Salvador, Denise Fraga, Fernanda Montenegro, Barbara Paz, Zélia Ducan, Luiza Possi, Arnaldo Antunes, Guilherme Arantes, Margareth Menezes, João Bosco e muitos outros.

