Cine MIS 2017: inscrições gratuitas e abertas o ano todo

Interessados em participar do Cine MIS 2017 já podem preencher a ficha de inscrição. O Museu acaba de abrir a convocatória para selecionar ao longo do ano curtas e longas-metragens ainda não exibidos na cidade de São Paulo. As inscrições são gratuitas e ficam abertas durante todo o ano, podendo ser feitas por e-mail.

O programa tem por objetivo criar um espaço permanente de lançamento de filmes inéditos. Podem participar obras de todos os gêneros, captados em qualquer formato, sem limite de duração (curtas, médias e longas-metragens) e que ainda não tenham sido exibidos em projeções públicas no município de São Paulo.

Mensalmente serão selecionados e exibidos no Auditório do MIS de dois a cinco filmes realizados por diretores brasileiros, em datas a serem definidas pelo Museu. A exibição do filme é aberta ao público.O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site do MIS.

Para participar da seleção, todos os materiais solicitados deverão ser enviados para o e-mail cinemis@mis-sp.org.br