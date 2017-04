Cinco museus paulistas para fazer um tour virtual

Selecionamos cinco dicas de museus temáticos no Estado de São Paulo para você conhecer, sem precisar sair de casa e ao alcance de visitas virtuais pelo seu computador, laptop, tablet ou smartphone.

Advertimos para o efeito contrário que a realidade virtual provoca: ela pode estimular as pessoas para aproveitar os feriados e conhecer os acervos dos museus pessoalmente.

Museu Índia Vanuíre

Localizado em Tupã, no oeste do Estado, a cerca de 400 km de São Paulo, o nome da cidade em Tupi-Guarani significa Deus. O Museu Índia Vanuíre traz as culturas de diversas tribos indígenas do país, entre elas os Kaigang e Krenak, que ainda vivem em reservas na região, além de detalhes sobre a história do próprio município. A personagem símbolo faz parte do imaginário local e representa a solução dada para os conflitos que envolveram os colonizadores e a tribo Kaingang, em 1912 (Faça a sua visita virtual aqui).

Museu do Café

É uma das principais atrações turísticas de Santos, assim como as praias da cidade e dos municípios vizinhos (Guarujá e São Vicente) e o Porto de Santos, que recebia a produção do café no interior do Estado para o embarque rumo aos destinos estrangeiros, que importavam o grão do Brasil. A visita virtual permite o acesso a três exposições: “Palácio da Bolsa Oficial do Café”, que reúne documentos e fotos que registram a construção do prédio que abriga o museu, no começo do século 20; “Memórias da Praça”, sobre a história documentada pelos corretores de café; e “Benedicto Calixto”, que reproduz três murais do pintor, expostos no Museu do Café.

Museu da Imigração

A Exposição Virtual conta a história da Revolução Constitucionalista de 1932 por meio de fotos e documentos digitalizados. O movimento provocou grande repercussão entre os paulistas, na época. O episódio foi marcado por grandes manifestações, dentre elas, a mais famosa, a que ficou conhecida como MMDC, sigla composta pelas iniciais de quatro jovens mortos quando participavam dos protestos. O evento serviu de estopim para o conflito. O site apresenta ainda imagens de exposições temporárias, permanentes e itinerantes promovidas pelo museu.

Museu Felícia Leimer

O Tour Virtual reúne fotos em 360º do Museu Felícia Leimer e do seu Auditório Claudio Santoro, localizado em Campos do Jordão, no Vale do Paraíba, mantido pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu da Casa de Portinari). As imagens mostram os diversos ambientes com obras das diferentes fases da escultora Felícia Leimer.

Museu da Casa Portinari

Pintor de renome internacional, Cândido Portinari tem obras que são admiradas em vários países no Brasil. O museu que tem o nome do artista está localizado na cidade de Brodowski, interior de São Paulo, mais exatamente na casa onde nasceu o pintor. O Tour Virtual é uma viagem pelo museu com imagens em 360º que faz o visitante sentir como se estivesse no local, admirando as obras de Portinari e acompanhando as informações sobre a sua vida e obra, assim como mostra os móveis e roupas usadas pelo artista.