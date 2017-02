Interessado em estágio? CIEE abre inscrições para processo seletivo

Estudantes do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, técnico ou superior podem concorrer a vagas em órgãos públicos do Estado

Estudantes interessados em estágio podem se inscrever para o processo seletivo do CIEE

Uma boa notícia para quem está cursando do primeiro ao penúltimo semestre do ensino médio, técnico ou superior. O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio em órgãos e entidades do Governo do Estado.

Os aprovados selecionados vão receber bolsa-salário no valor de R$ 300 a R$ 1.009, com direito a auxílio transporte. A carga horária é de quatro a seis horas diárias.

As inscrições devem ser feitas no site do CIEE, a partir desta quarta-feira (15) até 1º de março.