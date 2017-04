Cidade de Tatuí recebe vias marginais no Distrito Industrial da SP-127

Obras garantem desenvolvimento local e melhoria no acesso aos bairros e indústrias instaladas no trecho; Alckmin anunciou novos serviços

















Cerca de 102 mil moradores do município de Tatuí contarão com mais segurança e fluidez viária. O governador Geraldo Alckmin liberou ao tráfego, nesta segunda-feira (24), as obras de implantação de vias marginais na Rodovia Antônio Romano Schincariol, a SP-127.

O pacote de obras conta com duas faixas na pista sul, entre o km 115,33 e o km 116,84. Também foi construída uma passarela no km 116,2, passeio de pedestres, ponto de ônibus e um acesso no km 116,7. No trecho circulam, em média, 5,2 mil veículos por dia.

Com as marginais, a população terá melhoria no acesso aos bairros e indústrias instaladas no trecho, impulsionando o desenvolvimento da região. As obras iniciaram em julho de 2016 e geraram 80 empregos diretos, além do investimento de R$ 15,9 milhões.

“Foram feitas seis intervenções aqui para trazer segurança e facilitar o acesso ao Distrito Industrial. A nossa prioridade tem que ser emprego e renda. Fornecemos todo o apoio à área industrial de Tatuí, uma cidade ótima, bem localizada e que tem tudo para atrair mais empresas”, afirmou o governador.

Investimentos na região

A entrega faz parte de uma série de investimentos em infraestrutura viária na região. A SP-127 foi duplicada em dois trechos. De Cerquilho à Tatuí a ampliação vai do km 98,47 ao km 105,9, com implantação de retorno no km 95.

Já em Tietê foi entregue duplicação do km 62,3 ao km 63,64, com implantação de retorno no km 62,85. Todas as obras foram entregues em março deste ano e os investimentos somam R$ 34 milhões. As melhorias foram executadas pela Concessionária Rodovia das Colinas.