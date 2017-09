Chegou a Primavera! Confira 10 lugares para curtir a natureza em SP

Começa nesta sexta-feira (22) a Primavera, uma estação bem aprazível para quem gosta de curtir a natureza.

Apesar da fama da cidade de São Paulo, muitas vezes chamada de Selva de Concreto ou de Cidade Cinza, é bem possível encontrar lugares para apreciar a natureza.

Para comprovar a afirmação acima, listamos 10 lugares em que dá para aproveitar a natureza, ver belos jardins, flores e em alguns casos até uns animais, além da possibilidade de agregar o passeio a interessantes atrações culturais. Aproveite!

Casa das Rosas

A Casa das Rosas, que fica na avenida Paulista, é uma das antigas mansões que ainda resistem ao tempo no centro econômico da cidade. O lindo jardim, com bancos que oferecem aconchego aos visitantes. Como nome do espaço sugere, é composto por roseiras e considerado um dos mais bonitos da capital. Além de curtir a natureza, é possível encontrar cursos, oficinas, exposições e eventos como a Virada da Poesia.

Catavento Cultural

Museu da ciência e tecnologia, o Catavento Cultural fica no histórico edifício do Palácio das Indústrias. São oferecidas mais de 250 instalações para crianças e adultos se divertirem. Há pouco tempo, foi inaugurado o Borboletário Catavento, que contém algumas espécies de borboletas e mais de 20 tipos de plantas específicas para cada espécie em seu jardim. O espaço integra a Primavera dos Museus e está com programação especial.

Pinacoteca

Na Pinacoteca, um dos mais antigos museus de São Paulo, é possível encontrar o Parque da Luz, que foi originalmente criado como horto botânico, em 1825. A área possui diversas espécies de arvores, espelho d’água, gruta com cascata e aquário subterrâneo. A exposição com obras de Di Cavalcanti está imperdível.

Museu da Arte Sacra

Ainda na região da Pinacoteca, é possível prolongar o passeio cultural em meio à natureza ao visitar o Museu da Arte Sacra. Localizado na Avenida Tiradentes, o espaço conta com um lindo jardim interno com bancos para descanso, um delicado gramado e plantas baixas.

Museu da Casa Brasileira

Abrigado na avenida Brigadeiro Faria Lima, o Museu da Casa Brasileira possui 6.600 m² de área verde. Um lindo jardim, ideal para ficar mais próximo da natureza. Assim como ocorre na casa das Rosas, o espaço consegue transmitir uma paz mesmo sendo localizado no meio de uma das mais movimentadas ruas da capital.

Museu Afro Brasil

Se a ideia é unir cultura e natureza, nada como indicar um equipamento de cultura que fica dentro de um dos mais visitados parques da cidade, o Ibirapuera. O Museu Afro Brasil tem em seu acervo uma reunião de mais de 6 mil obras, entre pinturas, esculturas, gravuras, fotografias, documentos e peças etnológicas, produzidos entre o século XVIII e os dias atuais. O parque conta com uma área verde de 1,584 km², três lagos artificiais e infinitas opções de lazer.

Parques diversos

Sempre com programações especiais, os parques da cidade também servem como um refúgio da natureza em meio ao concreto na cidade. Na região central da cidade, o Parque da Água Branca tem um clima de interior inimaginável para quem não o conhece e, quando o conhece, se vê circulando em meio a galinhas, vê cavalos, patos, tartarugas e até pavões. Não menos surpreendente é o Villa-Lobos, que beira a Marginal Pinheiro e oferece muito espaço para se distrair em meio à natureza.

Museu da Imigração

Em plena região da Mooca, o Museu da Imigração ostenta um jardim com 2.900 m². A área até parece um parque e apresenta diferentes espécies de árvores e plantas. Os destaque são duas figueiras com mais de meio século de existência. O espaço costuma reunir amigos em variadas situações, dos piqueniques às aulas de yoga. O gramado costuma ser usado para diferentes manifestações culturais. Vale conferir.

Jardim Botânico e Zoológico

Diversão garantida e muito verde são garantidos para quem buscar um passeio que reúna visitas ao Jardim Botânico, com diferentes espécies vegetais em 143 hectares; e ao Zoológico, que tem uma coleção completa de felinos e símios, animais em extinção. Tudo isso em meio à muita natureza.

Palácio dos Bandeirantes

Localizado na região do Morumbi, o Palácio dos Bandeirantes tem cerca de duas mil árvores plantadas e recebe visitas monitoradas de hora em hora, de terça a domingo. O espaço ainda conta com um jardim em 125 mil metros quadrados, com diferentes espécies de flores. Há ainda árvores raras e vale muito fazer a visita às obras do acervo histórico do Palácio.