Chamamento: inscrições para oficinas culturais terminam nesta sexta (15)

Termina nesta sexta-feira o prazo para de inscrição para as prefeituras que ainda não demonstraram interesse em receber atividades de formação cultural em 2017.

O cadastramento é destinado a cidades do interior, litoral e região metropolitana de São Paulo que desejam realizar atividades culturais. Os dirigentes de cultura dos municípios interessados devem apresentar suas propostas por meio do formulário “Chamamento Oficinas Culturais”.

Oficinas, cursos e workshops, com duração entre oito e trinta e seis horas, nas diferentes áreas e linguagens artísticas estão previstas no chamamento, que contempla atividades destinadas a adultos e jovens a partir dos 16 anos.

São aceitos projetos voltados a artes visuais, audiovisual (cinema e vídeo), circo, comunicação e novas mídias, cultura tradicional, cultura urbana (grafite, hip-hop, muralismo entre outros), dança, desenho, fotografia, gestão cultural, gravura, história em quadrinhos, literatura, moda, música, ópera, patrimônio, performance e teatro.

Os municípios contemplados assinarão um Termo de Parceria com a Poiesis, a Instituição de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, vinculado à Secretaria da Cultura.

Cada cidade deverá cumprir as contrapartidas previstas para receber o investimento para a realização das atividades. Por exemplo, será necessário disponibilizar espaço adequado e equipamentos, além de indicar responsável técnico pelo programa no município e receber inscrições. Caberá ainda ao município acompanhar a execução, elaborar relatórios e divulgar as atividade, entre outras contrapartidas disponíveis na íntegra no formulário de inscrição.

