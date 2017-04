Centro de Tecnologia e Inclusão tem cursos gratuitos para pessoas com e sem deficiência

Todos os cursos e palestras do CTI acontecem no Parque Estadual Fontes do Ipiranga

O Centro de Tecnologia e Inclusão é o primeiro centro tecnológico para pessoas com deficiência. Criado pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, fica localizado no Parque Estadual Fontes do Ipiranga (PEFI). O CTI elaborou uma série de atividades e cursos abertos para pessoas com e sem deficiência.

A primeira atividade programada é a palestra “Resiliência a superAÇÃO na vida!”. Um conceito fundamental na atualidade que consiste na capacidade de retornar ao estado natural, superando uma situação crítica. Em outras palavras, “dar a volta por cima”. O conceito se desenvolve a partir de experiências de superação das deficiências.

Para quem busca trabalho a organização apresenta o curso “Preparação para o mundo do trabalho e como buscar trabalho”. Também tem curso profissionalizante para melhorar o currículo. E, como não poderia faltar, a Secretaria disponibiliza o “Curso de Cuidadores”. Nas aulas são trabalhadas atividades de vida diária para identificar necessidades e trabalhar a independência.

O Centro de Tecnologia e Inclusão também tem curso para empreendedorismo, auto maquiagem, curso de libras, showroom, entre outros.

Veja todas as palestras, cursos e horários aqui.

Todos os cursos do CTI acontecem no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, Casa 17 (Recepção), (Rodovia dos Imigrantes Km 11,5, São Paulo). O acesso com transporte público é a partir do terminal Jabaquara. De ônibus (Vila Guarani), Van (própria do Centro de Tecnologia) sai do Estacionamento Viola – R. Anita Costa, 101.