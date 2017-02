Situado às margens do Sistema Cantareira, o Centro de Educação Ambiental Jaguari recebe, em média, 1,2 mil pessoas por ano. No local, visitantes participam de cursos, palestras, encontros e também visitas monitoradas para conhecer o Sistema Cantareira. São informações da fundação aos dias atuais, com foco principal na operação e importância para o abastecimento de São Paulo.

Também são repassadas informações sobre as barragens do rio Jaguari e Jacareí e a estação meteorológica.

Pelo local já passaram estudantes do ensino básico ao doutorado, representantes dos poderes públicos, órgãos do Governo e comunidade.

O Centro de Educação se tornou um importante espaço para difusão de uma cultura relacionada às boas práticas ambientais. A ideia está alinhada ao Programa de Educação Ambiental da Sabesp. A iniciativa transforma as pessoas por meio de experiências e conhecimentos. Também constrói valores sociais e atitudes para a manutenção e preservação do meio ambiente, em especial os recursos hídricos.

Para agendar uma visita ou ter mais informações basta mandar um e-mail para

aoctaviano@sabesp.com.br ou ligar no telefone (11)4598-4455.