Casa Militar comemora 86 anos de serviços prestados ao Estado

Alckmin durante a cerimônia de celebração dos 86 anos da Casa Militar do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes

Secretária-chefe da Casa Militar, Coronel Helena dos Santos, entrega medalha à primeira-dama Lu Alckmin, presidente do FUSSESP na cerimônia de celebração dos 86 anos da Casa Militar do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes

Uma das secretarias mais destacadas por sua importância estratégica nos assuntos do Governo do Estado de São Paulo, principalmente em questões ligadas à segurança e defesa civil, a Casa Militar comemora nesta terça-feira (26) 86 anos de serviços prestados ao governo estadual e à população paulista.

Desde janeiro deste ano, a pasta está sob o comando da Coronel Helena dos Santos Reis, segunda mulher na história a comandar a Casa Militar e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Para marcar essa importante data, foi realizada uma cerimônia de celebração no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com presença da secretária-chefe Coronel Helena, o governador Geraldo Alckmin, a primeira-dama Lu Alckmin, os secretários de Estado Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, da Segurança Pública, Hélcio Tokeshi, da Fazenda, Carlos Graieb, da Comunicação, Coronel Nivaldo Restivo, comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, entre outras autoridades e convidados.

“Primeiro dizer que é uma grande alegria. Não é todo dia que a gente comemora 105 anos, né? Cento e cinco anos (1912-2017). E 86 anos do decreto que instituiu a Casa Militar. Depois, destacar o trabalho importante da Casa Militar, do ponto de vista de segurança e de defesa civil. Agora, no fim de semana passado, nós tivemos um grande incêndio na Serra da Bocaina, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, lá em Bananal. Então, domingo cedinho eu liguei para um dos comandantes da secretária Helena e ele falou: ‘Olha, eu já estou a caminho, vamos montar lá um centro de enfrentamento de crise, para debelar o incêndio da Serra da Bocaina’. Poderia até atingir a cidade de Bananal. Isso é todo dia, né?”, disse o governador durante o discurso.

Alckmin também ressaltou outros casos em que o papel da Casa Militar foi decisivo no sucesso do desfecho, como o incêndio no Porto de Santos, em 2015, e o tornado que atingiu a cidade de Taquarituba, em 2013. “Quero destacar também o heroísmo do nosso Corpo de Bombeiros, junto com a Defesa Civil, e da nossa Polícia Militar, ao Fundo Social de Solidariedade, que está sempre junto também para socorrer as famílias, ajudar. É um trabalho permanente”, completou.

O governador comentou ainda a divulgação dos índices de criminalidade no Estado de São Paulo no mês de agosto, destacando que, dos doze indicadores abordados, dez tiveram redução nas ocorrências.

“Nós estamos com o menor índice de homicídios de toda a série histórica, tivemos redução de latrocínio, estupro, roubos, roubo de veículo, roubo a banco. Tivemos um pequeno aumento de furto, 2%, e de roubo de carga, que o Dr. Mágino e o comandante-geral já têm um grande trabalho junto com o Sindicato dos Transportadores de Carga pra reduzir também esses indicadores”, concluiu Alckmin.