Casa das Rosas oferece curso sobre a história do Carnaval

Fevereiro é o mês do Carnaval. E você sabia que essa festa tem muita história? Ficou curioso? Então, inscreva-se no curso “Carnavalização na Literatura”, oferecido pela Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos, um equipamento do Governo do Estado.

Realizado no dia 23 de fevereiro, às 19h30, o encontro recorta a teoria crítica do Carnaval lançadas pelo pensador russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) em suas obras Problemas da poética de Dostoiévski e A cultura popular na Idade Média e no Renascimento. É uma oportunidade para descobrir o mundo às avessas na Idade Média, no período dessa festa marcada por risos e excessos de caráter contestador da ordem vigente.

Mais cursos

Neste mês, a Casa das Rosas oferece, também, o curso “As cinco vidas de Leni Riefenstahl: documentário e ficção como instrumento de construção ideológica”, em que abordará alguns filmes do início da carreira de Leni Riefenstahl (1902-2003) como atriz, bailarina e principalmente como a cineasta criou a mitologia do nazismo no cinema.

Também serão mostrados os lados menos conhecidos, como fotógrafa e mergulhadora-cineasta submarina. O centro do curso será a questão do cinema documental e de propaganda a serviço do nazismo e de Hitler na década de 1930 com os filmes Triunfo da vontade (1936) e Olympia (1938).

E nos dias 11 e 12.2, às 14h, o tradutor Guilherme Gontijo realiza o curso “Para além do barqueiro: a tradução segundo Haroldo de Campos e Henri Meschonnic”, voltado interessados em descobrir sobre a teoria e a prática tradutória de ambos os poetas.