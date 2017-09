Carreta da mamografia chega a Guará, que recebe recurso para ambulância

Veículo com mamógrafo e ultrassom fica na cidade até 6 de outubro; Alckmin libera R$ 110 mil para aquisição de van para pacientes











A carreta-móvel do programa “Mulheres de Peito” chegou nesta quarta-feira (27) à cidade de Guará na região de Franca. O veículo oferecido pela Secretaria de Estado da Saúde oferece mamografias grátis sem necessidade de pedido médico para mulheres entre 50 e 69 anos de idade e permanecerá no município até 6 de outubro.

“Aqui no município de Guará trouxemos a carreta mulheres de peito. Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção do câncer de mama de todo o Estado de São Paulo”, disse o governador Geraldo Alckmin durante a chegada da carreta à cidade.

O governador aproveitou para orientar sobre o atendimento prestado pelo Governo do Estado em relação à saúde das mulheres. “Além das carretas temos uma central telefônica para as mulheres poderem fazer a mamografia, se precisar o ultrassom, se precisar faz a biópsia e tratamento”, disse Alckmin.

A carreta ficará estacionada na rua Prudente de Moraes, 1083, centro, em frente à Unidade de Saúde ESF Nossa Senhora das Graças. Ela oferece exames de mamografia de segunda à sexta-feira, das 9h à 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi), serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

Para as mulheres entre 50 e 69 anos de idade, não há necessidade de pedido médico de mamografia para a realização do exame nas unidades móveis. Pacientes fora dessa faixa etária também poderão realizar os exames, desde que tenham em mãos um pedido médico que pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular.

A iniciativa da Secretaria tem como objetivo ampliar o acesso e incentivar as mulheres a realizarem exames de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o Estado. Para isso, cinco carretas-móveis percorrem os municípios paulistas ininterruptamente.

As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.

As carretas possuem 15 metros de comprimento, 4,10 metros de altura e, quando abertas, 4,90 metros de largura. Além do mamógrafo, cada veículo é equipado com aparelho ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários.

Mais investimento em saúde

Além da Carreta da mamografia, o governador Geraldo Alckmin assinou em Guará a autorização para liberar de R$ 110 mil para a aquisição de uma van para transporte de pacientes de saúde.

Depois da assinatura de convênio pelo governador, o recurso é passado para prefeitura do município, que fica encarregada de comprar o veículo.