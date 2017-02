Venha brincar o Carnaval nas Fábricas de Cultura das zonas norte e sul

No Fábricas de Cultura todas as atividades são gratuitas

Fábricas de Cultura terão oficinas de fantasias e adereços de carnaval

Oficinas também abordam as manifestações do carnaval, em diferentes regiões do país

Quem mora nas zonas norte e sul de São Paulo e gosta de brincar o Carnaval vai adorar a programação das Fábricas de Cultura, nos bairros do Capão Redondo, Vila Nova Cachoeirinha, Jaçanã, Brasilândia e Jardim São Luiz.

Os foliões vão poder participar de atividades como oficinas para preparação de fantasias e adereços, e conhecer os principais ritmos de carnaval, entre marchinhas e canções, originárias de diferentes regiões do país. Mas como não poderia faltar, também tem os bailes e blocos carnavalescos. Confira os locais e as atividades que serão promovidas no carnaval e no período que antecede à festa. A programação é gratuita.

Fábrica de Cultura Jardim São Luís (Zona Sul)

Rua Antonio Gomes Rosa, 651, Jardim São Luiz, São Paulo

Construção de máscaras

16/02 (quinta-feira), às 15h

Oficina para confecção de máscaras ao som de diversas marchinhas de carnaval para apresentar às crianças a rica cultura brasileira por meio de música e dança. Ao final, os participantes vão desfilar aos arredores da fábrica.

Oficina de ritmos

22/02 (quarta-feira), às 15h

Os ritmos que compõe a comemoração do carnaval, retratando nossa cultura com as músicas e imagens que criam o contexto carnavalesco, fazem parte do conteúdo dessa oficina.

Saída do Bloco da Biblioteca

24/02 (sexta-feira), às 15h

A turma da Biblioteca se reúne com os convidados para desfilar com o “Bloco da Biblioteca”, que sairá em cortejo pela Fábrica e seu entorno cantando e festejando com marchinhas tradicionais carnavalescas e músicas atuais.

Baile de carnaval

25/02 (sábado), às 17h

Baile de carnaval da Fábrica Jardim São Luís, com a presença da banda Zunkelé e discotecagem com DJ Sintonia, com muitas marchinhas e samba enredo.

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha (Zona Norte)

Rua Franklin do Amaral, 1575, Vila Nova Cachoeirinha



Oficina de adereços Carnavalescos

11/02 (sábado) e 18/02 (domingo), às 14h

Oficina aberta para a confecção de máscaras, colares, fantasias e brincos.

São 60 vagas. Inscrições na recepção da Fábrica (a partir de 10 anos de idade)

O Teatro de mamulengo no carnaval cultural do Brasil

14/02 (terça-feira), às 15h

O mestre Valdeck de Garanhuns mostra em um espetáculo lírico algumas tradições do carnaval pernambucano: os “papangus de bezerros”, o frevo e o maracatu de baque virado, os bonecões de Olinda, a troça da “alaursa” e boi de carnaval. Tudo isso, ao som de frevos, marchas, maracatus e forrós, que serão executadas pelo “Trio Tropeiros da Serra”.

Conexão Norte – bateria jovem e aprendizes de percussão

16/02 (quinta-feira), às 15h

O coletivo Conexão Norte desenvolve um trabalho musical com instrumentos de percussão com crianças e jovens da região. Em parceria com a Fábrica de Cultura, será realizado esse encontro com jovens e aprendizes de percussão, apresentando ritmos brasileiros.

Fábrica na folia – Cortejo com o bloco Leões da Cachoeirinha

24/02 (sexta-feira), às 15h

Um cortejo pré-carnaval com o bloco fundado na Copa de 2014. Serão tocadas marchinhas tradicionais com banda e itens carnavalesco para fazer a festa completa, desfilando pelo entorno da Fábrica.

Fábrica na folia – Baile infantil

26/02 (domingo), às 15h

A tradicional matinê traz esse ano o DJ Alexander Salomão, com músicas e marchinhas carnavalescas para o público infantil. Com a presença do cantor Paulinho Pernambuco e entrega de máscaras para as crianças.

Fábrica de Cultura Capão Redondo (Zona Sul)

Entrada 1: Rua Bacia de São Francisco s/nº

Entrada 2: Rua Algard,82

CarnaJovem com os Foliões da Quebrada

24/02 (sábado), às 18h

Baile de Carnaval com a Banda Os Foliões da Quebrada, tocando sucessos de marchinhas. O grupo é formado por músicos de variadas vertentes que encontram nas marchinhas carnavalescas o ponto de encontro para apresentações festivas. Faixa etária a partir de 12 anos

Fábrica de Cultura Jaçanã (Zona Norte)

Entrada 1 : Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138

Entrada 2: Rua Albuquerque de Almeida, 360

O Teatro de Mamulengo no Carnaval Cultural do Brasil

16/2 (quinta-feira), às 15h

O mestre Valdeck de Garanhuns mostra, em um espetáculo lírico, algumas tradições do carnaval pernambucano: os “papangus de bezerros”, o frevo e o maracatu de baque virado, os bonecões de Olinda, a troça da “alaursa” e boi de carnaval. Tudo isso regado ao som de frevos, marchas, maracatus e forrós, que serão executadas pelo “Trio Tropeiros da Serra”.

Baile de Carnaval

24/02 (sábado), às 16h

A equipe da Fábrica de Cultura comemora o baile de carnaval com marchinhas e várias brincadeiras.

Fábrica de Cultura Brasilândia (Zona Norte)

Entrada 1: Avenida General Penha Brasil

Entrada 2: Avenida Inajar de Souza, 7001

Aulão aberto: Mulher Negra e o Carnaval

14/02 (terça-feira), às 15h

Palestra sobre a questão da sexualização da mulher negra no carnaval brasileiro, em um bate-papo descontraído com o pessoal da biblioteca.

Exposição de camisetas de escolas de samba

De 20 (segunda-feira) a 28/2 (terça-feira), no horário de funcionamento da Fábrica

A exposição reúne camisetas de escolas de samba do Brasil em diferentes períodos e apresenta o enredo de algumas escolas de Samba de São Paulo em 2017.

Sarau de carnaval

24/02 (sábado), às 15h

Sarau em que serão abordados o carnaval pelo contexto de evento cultural brasileiro, de muita tradição, a fim de comemorar essa data de uma maneira diferenciada, com marchinhas e poesia.

As Fábricas de Cultura são espaços de acesso gratuito de desenvolvimento de atividades artísticas, localizados e mantidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. O objetivo é permitir à crianças e jovens que vivem nos locais mais afastados do centro o acesso à arte e à cultura. Nelas, é possível participar de cursos e oficinas, frequentar bibliotecas e estúdios de gravação.

