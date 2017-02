Carnaval: confira dicas para quem quer agito e quem prefere sossego

Quem gosta de folia deve aproveitar ao máximo o carnaval, mas sem exageros

Santana de Parnaíba é boa opção para o Carnaval

Vista panorâmica do Parque Villa-Lobos, uma das opções de lazer na capital

Entrada do Museu Pinacoteca do Estado, o mais antigo da cidade

O carnaval é aquele momento do ano que muita gente espera chegar ansiosamente, para extravasar, brincar e se divertir, enquanto outros contam os minutos para que acabe logo, e muitas vezes mal saem de casa ou fogem do agito característico do período.

Pensando nesses dois perfis de público, preparamos dicas para ambos aproveitarem o tradicional feriado, seja pulando ao som das marchinhas em festas e blocos populares, ou buscando programas alternativos enquanto a folia rola solta em outras paragens.

Para quem vai viajar e/ou festejar

Uma das principais recomendações para quem vai viajar ou pular carnaval na própria cidade é nunca beber antes de dirigir. Quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco não apenas a própria vida, mas também a dos passageiros no veículo e das pessoas à sua volta.

Não se iluda: uma vez que o álcool é ingerido, ele fica presente no sangue. Manter o estômago cheio, tomar banhos gelados ou café pode até diminuir a sensação de embriaguez, mas não elimina o álcool do sangue e não restabelece os reflexos normais da pessoa.

Para coibir infrações desse tipo, o Governo do Estado de São Paulo conta com o Programa Direção Segura, que já aplicou mais de 111 mil testes de etilômetro (bafômetro) desde fevereiro de 2013, quando foi lançado. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o motorista flagrado conduzindo sob efeito de álcool, ou que se recusar a fazer o teste do bafômetro, será multado em R$ 2.934,70. Em caso de reincidência no período de 12 meses, a pena é dobrada, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH por dois anos.

Outra recomendação importante para quem vai curtir as festas de carnaval é ficar atento às dicas do Procon-SP sobre compra de fantasias e abadás, além de orientações sobre passeios, viagens, aluguéis de imóveis, entre outros. Clique aqui para conferir o que diz o órgão de defesa do consumidor.

Outra boa dica para quem vai viajar e tem mais de 60 anos de idade é aproveitar as passagens gratuitas nos ônibus rodoviários para qualquer cidade do estado de São Paulo, oferecidas pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) como parte do Programa São Paulo Amigo do Idoso, lançado em 2012.

Dois assentos ficam à disposição dos passageiros idosos em cada um dos ônibus que operam nas linhas rodoviárias de todo o Estado. Para ter direito, é preciso reservar a passagem com 24 horas de antecedência na empresa e chegar à plataforma meia hora antes do embarque. No momento da reserva o idoso deve fornecer o número do CPF e do RG. Clique aqui para saber mais detalhes.

Para quem vai ficar em casa

Quem não pretende sair de São Paulo e nem vai curtir as festas e bloquinhos que invadem a cidade, pode encontrar paz e tranquilidade nos vários parques urbanos espalhados pela capital. Em alguns é possível levar animais de estimação e até fazer piquenique.

A grande vantagem dos parques urbanos é propor aos moradores e visitantes a opção de aproveitar áreas naturais, com paisagens verdes, fauna e flora, sem a necessidade de percorrer grandes distâncias. Veja aqui algumas sugestões de parques urbanos em meio a selva de pedra.

Outra boa opção para quem quer sossego é visitar os museus de São Paulo que estão localizados próximo às estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), evitando congestionamentos e ainda economizando no estacionamento e no combustível.

Na região central da capital, há várias opções como a Pinacoteca, o Museu de Arte Sacra e o Memorial da Resistência. Confira aqui os endereços dos museus próximos às estações da CPTM e programe sua visita.

Agora, se a sua intenção é realmente não sair de casa, pode aproveitar o tempo livre para adquirir novos conhecimentos e habilidades por meio dos minicursos on-line e gratuitos do Acessa SP. Cada curso é dividido entre três e cinco aulas, sendo que cada aula leva no máximo 15 minutos de duração. A cada minicurso concluído, um atestado de 3 horas é gerado automaticamente.

Entre as opções estão “Lógica de programação para crianças”, que ensina como fazer programas, animações e jogos de forma divertida; “Como consertar suas roupas”, com lições básicas para ajustes e reparos; cursos de línguas, entre outros. Clique aqui para ver a lista completa.