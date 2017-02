Carnaval:  confira como vai ser a festa em Santos e no interior

Escolas de samba de Santos desfilam uma semana antes do carnaval

Desfile de escolas de samba, em Santos

Marília tem carnaval de rua dos mais animados

Família é o foco do carnaval em Atibaia

Cartaz de divulgação do carnaval de Nazaré Paulista

São Luiz do Paraitinga vista do alto. Este ano não vai ter carnaval, mas a beleza da cidade compensa a má notícia

Quer saber onde passar os dias de carnaval neste ano? Com desfile de escolas de samba, bailes de salão, blocos carnavelescos e marchinhas antigas tradicionais, o carnaval de algumas cidades paulistas é considerado dos mais animados do Estado. Aqui vão algumas dicas de municípios de tradição carnavalesca, onde os blocos imperam e as tradicionais marchinhas correm solto, atraindo milhares de turistas:

Santos

Em Santos, o carnaval começa já nesta sexta-feira (10) com o “Carnabanda”. Os desfiles são diários e vão até 28 de fevereiro. São nada menos do que 58 bandas, que arrastam milhares de carnavalescos pelas ruas da cidade (acompanhe aqui a programação).

O carnaval das escolas de samba em Santos foi antecipado em uma semana, por solicitação da Liga das Escolas de Samba Santista. As escolas do Grupo Especial e Grupo de Acesso desfilam nos dias 17 (sexta) e 18 de fevereiro (sábado). As do Grupo 1, no dia 19 (domingo).

Os desfiles acontecem na Passarela Dráusio da Cruz (Av. Afonso Schmidt, s/nº, Zona Noroeste). Os ingressos a R$ 10 (R$ 5 para quem doar um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar) estão sendo vendidos desde a última terça-feira (7), na Bilheteria do Teatro Brás Cubas (Av. Pinheiro Machado, 48, Vila Mathias). O número de ingressos está limitado a 7 mil. Cada pessoa, pode adquirir até quatro ingressos.

Ilha Solteira

O Carnaval 2017 na Estância Turística de Ilha Solteira terá cinco noites de folia (de 24 a 28 de fevereiro), e duas matinês, no domingo (25) e terça-feira (27), na Praça do Paranaguá, com animação de banda contratada pela prefeitura. Um concurso de blocos de carnaval, com premiações de até R$ 14 mil, vai destacar os cinco primeiros blocos que atraírem o máximo de famílias. O prêmio principal é de R$ 3 mil (confira os detalhes).

Ilha Solteira fica distante de São Paulo, próximo da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Há duas praias de rio, uma delas ideal para as famílias e a outra para praticantes de esportes náuticos. As paisagens às margens dos rios Tietê e Paraná são belíssimas. O carnaval é bastante prestigiado pelos turistas que procuram a região. Vale a pena conferir.

Nazaré Paulista

A prefeitura garante que a festa em Nazaré Paulista é 100% de marchinhas tradicionais. O desfile dos blocos começa na sexta-feira (24) e prossegue até a quarta-feira (28), com matinê para a criançada no sábado (25) e segunda-feira (27) (veja aqui a programação completa).

Votuporanga

Em Votuporanga, impera o carnaval dos abadás e do axé, animado por uma banda local que puxa milhares de foliões pelas ruas da cidade e apresentação de pequenos blocos carnavalescos. A população participa da confecção de adereços e fantasias para os blocos em oficinas promovidas pela prefeitura. A festa começa na sexta-feira (24) e vai até a terça-feira (27).

Atibaia

Próxima de São Paulo, a Estância de Atibaia se prepara para receber os turistas no carnaval. Este ano, a festa vai acentuar as suas características de evento familiar, com shows na Praça Matriz e desfile de bonecos em tamanho gigante, além do desfile de escolas de sambas, no Centro de Convenções, entre 25 e 28 de fevereiro. Mas o carnaval começa mesmo bem antes, com desfiles de blocos de rua nos dias 11 e 12 de fevereiro (sábado e domingo) e Baile da Terceira Idade, em 23 e 24 de fevereiro (quinta e sexta-feira). A programação completa, você confere aqui.

Marília

O abre do carnaval em Marília é em 18 de fevereiro (sábado) com o tradicional desfile da Bagunça do Circo, animado por um trio elétrico que percorre a área central do município. No domingo (19), acontece o “Forroval”, um baile para o foliões da Terceira Idade, que mistura letras das antigas marchas de carnaval com o ritmo nordestino do forró. Entre os dias 25 e 28 de fevereiro, acontece uma série de eventos em recintos fechados, com a participação de bandas carnavalescas e bateria de escolas de samba. O carnaval termina mesmo no dia 4 de março, com a apresentação de um bloco de rua e trio elétrico na Avenida Cascata, uma via que faz a ligação entre as regiões Leste e Sul da cidade.

São Luiz do Paraitinga

Para a tristeza dos foliões, este ano não vai haver o tradicional Carnaval de Marchinhas que atrai centenas de pessoas a São Luiz do Paraitinga. Dificuldades financeiras impedem a realização da folia. A boa notícia é para quem gosta de passar o carnaval longe do agito, curtindo a natureza ou visitando os casarões coloniais dessa bela e pequenina cidade, que fica no alto da Serra do Mar, próximo de Ubatuba, no Litoral Norte paulista. Tem ainda programas para quem curte esportes radicais, como o rafiting e o rapel.

SERVIÇO

Como chegar

Santos: 72 km de São Paulo, de automóvel, acesso pelas rodovias Imigrantes ou Anchieta. Quem vem do Rio de Janeiro, o melhor caminho é a rodovia litorânea Rio-Santos. Os ônibus saem do Terminal Jabaquara, do metrô.

Ilha Solteira: 691 km de São Paulo, na região Noroeste do Estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Municípios mais próximos: Andradina e Araçatuva. De São Paulo, siga pela Rodovia dos Bandeirantes até as proximidades do km 80, acesso à BR-50, BR 364 até a BR-456, em Neves Paulista, siga até a BR-262 e pegue o acesso a BR-262 e Rodovia Feliciano Salles da Cunha.

Nazaré Paulista: 92,6 km de São Paulo, região Nordeste, pegue a via Rodovia Fernão Dias (BR-381) e Rodovia Dom Pedro I.

Votuporanga : 521 km de São Paulo, região Noroeste, e a 82,3 km de São José do Rio Preto. Pegue a Rodovia Washington Luiz (Br-364) até a BR-456, siga em direção a São José do Rio Preto até chegar ao destino final.

Atibaia: 68,4 km de São Paulo, região Norte. Para chegar à cidade, siga pela Rodovia Fernão Dias (Br-381).

Marília: 435 km ao Noroeste de São Paulo, siga pela Rodovia Castelo Branco, até as proximidades do km 186, pegue o acesso rumo a Botucatu/ Bauru, SP 300, Rodovia Prof. João Hipólito Martins, rampa de acesso São Manuel/Bauru, siga pela SP-300 até a saída 346 em direção a Duartina/Marília.

São Luiz do Paraitinga: 185,6 Km de São Paulo, região Leste, siga pelas rodovias Ayrton Senna e Rodovia Carvalho Pinto, em seguida acesse a Rodovia Presidente Dutra, na altura de Taubaté, e pegue o acesso ao Litoral Norte pela Rodovia Oswaldo Cruz, por mais 43 km.

Conheça mais sobre o turismo no Estado de São Paulo