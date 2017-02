Carnaval: Casa das Rosas tem comemoração antecipada para as crianças

Apresentação "O que é que o Caymmi tem?" pretende ensinar e divertir com as histórias e canções do compositor Dorival Caymm

Já entrando no clima das comemorações do Carnaval, a Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos preparou uma contação de história especial. Neste domingo (12), a Cia. Arlecrim apresenta “O que é que o Caymmi tem?”, onde as crianças irão aprender e se divertir com as histórias e canções do compositor Dorival Caymmi, um dos principais cantores e compositores brasileiros.

A contação da história será acompanhada de trechos de suas canções mais famosas, como Maracangalha, Marina, O samba da minha terra, Saudades da Bahia e entre outras conhecidas da cultura popular.

As canções serão interpretadas ao vivo, com brincadeiras para as crianças envolvendo os ritmos e versos das letras do compositor.