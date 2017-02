Câncer infantil: pediatra tem papel importante no diagnóstico

Crianças e adolescentes respondem rápido ao tratamento e as chances de cura são altas

Diagnóstico precoce do pediatra é fundamental para o tratamento

O Dia Mundial de Combate ao Câncer Infantil, comemorado todos os anos em 14 de fevereiro, foi criado por organizações não governamentais, em 2001, para alertar pais e médicos sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer entre as crianças.

Os sintomas mais comuns do câncer infantil – febre, perda de apetite e peso, dores na barriga e nas pernas, caroços e inchaços, palidez, manchas roxas, dor de cabeça, vômitos, visão turva – são comuns aos de outras doenças pediátricas e o crescimento tumoral é muito rápido. Daí a importância do pediatra no diagnóstico.

Diagnosticado precocemente e iniciado o tratamento em seguida, as chances de cura do câncer infantil são muito altas. Isso porque o organismo das crianças e adolescentes reage bem aos tratamentos quimioterápicos e radioterápicos e a resposta é muito mais rápida e eficaz do que a dos adultos.

Portanto, a referência, de acordo com a oncologista pediátrica Melissa Ferreira de Macêdo, do Hospital infantil Darcy Vargas, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, está no pediatra que é o responsável pela identificação e resolução de 95% das doenças que acometem a infância. É ele que acompanha o desenvolvimento da criança e que vai estar atento aos sintomas de modo a diferenciá-los e saber se estão relacionados às doenças pediátricas ou se podem indicar ocorrência de tumores.

No Brasil, a incidência do câncer infantil é pequena (em torno de 12 mil casos ao ano), mas a taxa de mortalidade é alta no país. É a segunda causa de morte nas faixa etária de 0 a 19 anos (a primeira são causas externas como acidentes e casos de violência) e a primeira entre as doenças pediátricas.

Confira a seguir as recomendações da oncologista pediátrica Melissa Ferreira de Macêdo.

Informações importantes:

Em média de 60 a 70% dos casos de câncer infantil tem cura e as chances serão maiores quanto menor for o prazo entre o diagnóstico e o início do tratamento.

Dependendo do tipo de câncer, a chance de cura é muita alta. Entre os casos de câncer infantil, as leucemias são as que têm mais chances de cura (de 80 a 85% dos casos).

É importante os pais levarem os seus bebês regularmente ao pediatra e de preferência no mesmo médico que acompanha a criança desde os primeiros dias de vida.

O calendário mínimo para o atendimento à criança, recomendado pelo Ministério da Saúde, é: uma vez ao mês, aos dois, quatro, seis, nove, 12 e 24 meses, sendo o retorno anual a partir dos dois anos de vida.

Sintomas mais comuns

Febre sem foco infeccioso há mais de uma semana.

Perda de apetite e de peso (mais de 10% do peso normal).

Dores na barriga e nas pernas.

Caroços no pescoço (glânglios linfáticos – inguas) que não desaparecem e aumentam.

Dores que acordam a criança à noite.

Perda das capacidades motora e psicológica já adquiridas, como é o caso de crianças que andavam e pararam de andar.

Tipos de câncer infantil mais comuns

Leucemias agudas

Tumores do sistema nervoso central (câncer do cérebro)

Linfomas

Neuroblastoma (câncer da supra renal)

Tumor Wilms (tumor renal mais comum)

Atitudes preventivas importantes ( a importância de hábitos saudáveis):

Boa alimentação.

Sono regrado.

Tomar sol nos horários adequados.

Tratamento da obesidade infantil (causa de diversos males, como o avanço da diabetes).

Prioridade para o consumo de alimentos naturais no lugar de produtos alimentícios industrializados.

Atividades físicas externas, que devem prevalecer sobre hábitos como a exposição demasiada à televisão e videogames, que podem prejudicar os sentidos, como a visão e audição.