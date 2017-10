Câncer de Mama: terminais da EMTU terão campanha de conscientização

Prevenção é o mote do Outubro Rosa, que visa alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce da doença

Outubro é mês de luta contra o câncer de mama. Para lembrar os cidadãos da importância do diagnóstico precoce, os terminais urbanos da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) terão campanhas de conscientização ao longo do mês.

O Terminal Diadema será o primeiro a receber a equipe da Associação Rosa Mulher nas ações que ocorrerão entre 10h e 14h. Representantes da associação estarão nos terminais para prestar informações sobre a doença com distribuição de materiais explicativos, além de demonstrações e orientações para o autoexame.

O objetivo é conscientizar as mulheres sobre a necessidade de prevenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama, doença que mais atinge a população feminina no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), apenas no Brasil, havia uma estimativa de 57.960 novos casos de câncer de mama no ano de 2016.

Além do Terminal Diadema, as campanhas também chegarão nos Terminais Santo André (17/10) e São Mateus (24/10).