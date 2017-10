Campinas recebe evento sobre inovação e empreendedorismo

Estão abertas as inscrições e a venda de ingressos para o InovaCampinas 2017, maior evento de empreendedorismo e inovação do interior paulista, que ocorre no dia 25 de outubro, na Expo D.Pedro. O encontro inclui dez conferências com palestras nacionais e internacionais, rodada de negócios, workshops e área de exposição, além de atividades gratuitas.

A inscrição dos interessados deve ser confirmada pela internet. A compra do “Passaporte Empreendedor” é necessária para acesso às plenárias da 6ª Conferência Campinas Startups e Encontro Unicamp Ventures. Para a edição deste ano, o InovaCampinas espera um público de três mil pessoas.

O InovaCampinas2017 é realizado pela Fundação Fórum Campinas Inovadora, em parceria com a Agência de Inovação Inova Unicamp e correalização da Prefeitura Municipal de Campinas. A iniciativa tem o objetivo de reunir os principais atores do sistema de inovação e empreendedorismo, apresentar e debater as tendências de mercado, compartilhar ações inovadoras e promover oportunidades de networking.

Estrutura

Para isso, a estrutura do evento conta com três auditórios, onde serão realizadas as conferências, uma ampla área de exposição com estandes de 60 empresas e instituições, bem como uma rodada inédita de negócios entre startups, pesquisadores e empresas.

A atividade é promovida pelo Movimento 100 Open Startups, em parceria com a Rede Inova São Paulo, e prevê que soluções e tecnologias inovadoras desenvolvidas nas universidades e institutos de pesquisas sejam apresentadas às organizações, de modo a criar oportunidades de novas parcerias. As reuniões são pré-agendadas por meio da plataforma Open Techs – para entidades de pesquisa – e Open Startups – no caso de startups –, que fazem o cruzamento de dados dos interessados e conecta as empresas às tecnologias com características em comum.

Entre os destaques da agenda está a conferência “Amcham Talks”, que inclui a palestra de Guilherme Araújo, responsável pelo IBM Watson no Brasil. O especialista falará sobre inteligência artificial e como a tecnologia de computação tem revolucionado o mercado. A conferência também conta com a participação de Thiago Salgado, conselheiro da Sanavita, que comentará sobre a experiência dele no Vale do Silício.

Atrações

No rol de palestras internacionais está o keynote speaker Adeo Ressi, CEO do Founder Institute, que integra o Encontro Unicamp Ventures, em parceria com a 6ª Conferência Campinas Startups. Além da palestra internacional, o evento Encontro Unicamp Ventures, que reúne alunos, ex-alunos e empreendedores ligados à universidade, terá como destaque a divulgação oficial dos dados referentes às empresas-filhas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Para debater o conceito de Cidades Inteligentes, o Lide Campinas promoverá uma mesa redonda. Já o Sebrae e o Instituto de Empreendedorismo Feminino promoverão o evento ELA S/A, reunindo empresárias, autônomas e herdeiras do Estado de São Paulo. As participantes poderão fazer um diagnóstico das empresas e traçar novas estratégias.

Para os interessados em programas de computador, o destaque é a Software Experience (SWXP), que levará empresas como a Embraer e a Matera para tratar das oportunidades de negócios na área. Ainda na SWXP, uma parceria com o Google Developer Group Campinas traz workshops e oficinas gratuitos com as seguintes temáticas: Montagem do Google Cardboard, História da Realidade Virtual, Realidade Aumentada e Tilt Brush.