Bolsa Eletrônica de Compras turbina negócios de pequenas empresas

A Bolsa Eletrônica de Compras (BEC/SP) proporciona ganhos significativos às micro e pequenas empresas paulistas. A BEC/SP oferece a esses empreendedores a oportunidade de oferecer seus produtos e serviços a uma base de cerca de mil compradores públicos, que buscam pelo melhor preço de mercado.

A importância dos negócios de menor porte na economia e na geração de emprego vem crescendo ao longo dos anos. Os reflexos são diretamente sentidos nas operações da BEC/SP. As ofertas de compra com participação exclusiva de micros e pequenas empresas na modalidade Convite saltou de 4.336 em 2015 para 13.540 em 2017, representando 54% dos negócios firmados.

Apesar de representarem pouco mais de 11% dos mais de 72 mil fornecedores cadastrados na BEC/SP, cerca de 95% dos estabelecimentos comerciais do Estado de São Paulo são micro e pequenas empresas. É por isso que a legislação assegura que, nas contratações públicas, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social.

Para se cadastrar na BEC/SP, basta acessar o site www.bec.sp.gov.br, clicar na opção Caufesp – Cadastro de Novo Fornecedor e seguir as instruções.

