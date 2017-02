Bibliotecas estaduais oferecem cursos de redes sociais para 3ª idade

Seu avô ainda tem dificuldade para usar as redes sociais, mas morre de vontade de aprender? A hora chegou! As Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos estão com inscrições abertas para os cursos smartphones, redes sociais e de informática para a terceira idade. O cadastro pode ser feito até 22 de fevereiro e as aulas são gratuitas.

É preciso ter mais de 60 anos para se inscrever. O cadastro pode ser feito no balcão de atendimento da biblioteca escolhida, das 9h30 às 18h30 ou enviar um e-mail para agenda@bvl.org.br(Biblioteca Parque Villa-Lobos) e agenda@bsp.org.br (Biblioteca de São Paulo). O e-mail deve conter o nome do interessado, um telefone para contato e a informação sobre qual atividade pretende cursar.

Confira os detalhes de cada curso e os locais:

Oficina de Smartphones e Redes Sociais

O curso oferece noções básicas sobre o manuseio de celulares, o uso do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, dicas sobre como usar o Facebook e tutoriais para download de aplicativos. Os participantes também receberão dicas sobre como criar senhas e navegar pela internet de maneira segura.

Biblioteca de São Paulo

Quando: quartas e sextas-feiras

Horário: 14h30 às 16h30

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quando: quartas e sextas-feiras

Horário: 15h00 às 17h00

Curso de Informática Básico

Nesta atividade, os interessados terão o primeiro contato com o computador e o mundo digital de forma simples e didática. Além das dicas sobre navegação segura, aprenderão a criar contas em e-mails e redes sociais.

Biblioteca de São Paulo

Quando: terças e quintas-feiras

Horário: 10h00 às 12h00

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quando: terças e quintas-feiras

Horário: 14h30 às 16h30