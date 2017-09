Balada Campeã oferece esporte, lazer e saúde a comunidades da capital

Geraldo Alckmin circula em frente ao estádio do Pacaembu durante o lançamento do Balada Campeã

Governador do Estado de São Paulo participa da solenidade de lançamento do Projeto Balada Campeã

Governador comenta sobre o Balada Campeã: “Um grande projeto esportivo e social para os jovens”

Astros do esporte como Falcão, Magic Paula, Marcelo Negrão e Cafu, entre outros estiveram no lançamento do Balada Campeã

Balada Campeã vai realizar atividades esportivas e culturais, além de oferecer atendimento à saúde da população

Balada Campeã será realizado em quatro grandes comunidades de São Paulo

Lançamento do projeto foi realizado no Museu do Futebol, localizado nas dependências do Estádio do Pacaembu

Oferecer opções de esporte, lazer e entretenimento para quatro grandes comunidades carentes da capital paulista: Heliópolis, Brasilândia, Paraisópolis e Rio Pequeno. Esse é o objetivo do projeto Balada Campeã, lançado nesta segunda-feira (4), no Museu do Futebol.

“Um grande projeto esportivo e social para os jovens. O futuro começa hoje e se chama juventude. Vai do dia 15 de setembro até 11 de novembro. Toda sexta e sábado, das 10h da noite às 3 horas da madrugada, em nossas escolas, uma em cada local: Rio Pequeno, Paraisópolis, Brasilândia e Heliópolis”, comentou o governador, antes de detalhar mais sobre o projeto desenvolvido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ).

“Nós estaremos oferecendo para a juventude uma boa equipe de preparo, atividades esportivas e atividades artísticas. Essa é a melhor maneira de a gente afastar da droga, é promover o esporte e fazer prevenção”, explicou.

Geraldo Alckmin falou ainda sobre a necessidade de acompanhar de perto o crescimento dos jovens. “Nós temos que estar muito perto, próximos da juventude, e oferecendo para as comunidades lazer, entretenimento, esporte, prevenindo”, disse Alckmin, citando as atividades do Balada Campeã como uma boa maneira de educar o jovem.

“A gente tem muito aspecto repressivo, mas nós devemos estimular o esporte que educa, que melhora a saúde e que ensina a vencer e a perder, que nos faz melhor como cidadão”, concluiu o governador, enaltecendo o projeto que vai atender quase meio milhão de pessoas.

O Balada Campeã ocorrerá em oito finais de semana e envolve um torneio de futsal (modalidade escolhida pelas próprias comunidades) com 64 equipes participantes.

Além do esporte preferido pelos moradores, serão oferecidas oficinas e competições de grafite e arte de rua, apresentações e batalhas de “rap do bem”, e ainda apresentações e competições de futebol freestyle.

Além das atividades esportivas e artísticas serão realizados atendimentos com equipes multidisciplinares compostas por médicos, psicólogos e nutricionistas. Os profissionais da saúde darão orientações, consultas e encaminhamentos nas quatro comunidades.

O projeto se encerra com a definição dos campeões, na etapa final, que ocorrerá no Ginásio do Ibirapuera, dia 11 de novembro.

A parceria com a iniciativa privada vai garantir sem custos ao Estado nem aos participantes a reforma e pintura nas quadras das escolas, material esportivo (bolas, rede e uniformes), além da tinta utilizada para o grafite.

O lançamento do evento contou com a presença do secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Paulo Gustavo Maiurino, e estrelas do esporte como o multicampeão de futsal Falcão, a jogadora de basquete “Magic” Paula e o astro do vôlei Marcelo Negrão, dentre outros, além de autoridades e representantes das quatro comunidades.