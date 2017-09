Estudo do IPT avalia segurança de pisos contra impacto

Para ajudar a prevenir lesões na cabeça, o IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológicas) realiza ensaios para avaliar absorção de impacto em pisos esportivos e de playgrounds. O Laboratório de Tecnologia Têxtil está expandindo a área de pesquisa com o ensaio Altura Crítica de Queda.

O teste consiste em aplicar um aparelho que mede o HIC (critério de lesão na cabeça, do inglês head injury criterion). Na prática é lançada uma semiesfera, chamada de projétil, de uma determinada altura até a superfície. Dentro do projétil há um sensor que determina, através de cálculos de aceleração e velocidade. Com esses dados é possível determinar se a superfície pode ou não proteger uma pessoa de danos na cabeça.

Além dos pisos de playgrounds, podem ser testados também tatames usados em academias de lutas e pisos de grama sintética. Assim, diminui as chances lesões em crianças e atletas nas eventuais quedas. O aparelho medidor foi importado da Europa é pioneiro nos Institutos do Brasil.