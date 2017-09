Artesp divulga resultado de seu primeiro concurso público

O resultado final do primeiro concurso público da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) foi publicado no Diário Oficial nesta quarta-feira (27). Realizado no dia 30 de abril, o exame teve 26.263 inscrições entre janeiro e março desse ano. São 161 vagas para profissionais com ensino médio e superior. A lista de classificação pode ser consultada também no site da Artesp, neste link.

“O volume de trabalho dentro do Programa de Concessões Rodoviárias, fiscalizado pela Artesp, vem sendo ampliado sem que tenha havido aumento do quadro funcional. Inclusive, este ano teremos novos contratos para gerenciar e fiscalizar nas áreas de rodovias, aeroportos e transporte rodoviário de passageiros. Então, o preenchimento dessas novas vagas é de extrema importância para que a Agência siga desempenhando suas funções com eficiência”, avalia o diretor geral da ARTESP, Giovanni Pengue Filho.

Para os candidatos com ensino superior, há vagas para graduados em Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia da Informação, Gestão Pública, Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas, além de vagas para diplomados em qualquer área.

Os salários vão de R$ 2.777 a R$ 10.285, além dos benefícios previstos em Lei, como vale transporte, vale refeição e assistência médica.