Crianças ganham livro de prenda no Arraial do Espaço da Leitura

Neste domingo (2), festa cultural no Parque da Água Branca terá atrações como contação de histórias, foto lambe-lambe e brincadeiras típicas

O Parque da Água Branca recebe neste domingo (2) um arraial especial. O destaque é a programação cultural que vai além das tradicionais brincadeiras da época. As atividades, gratuitas para todas as idades, serão realizadas entre 14h e 19h no Espaço de Leitura.

Será o IV Grande Arraiá do Espaço da Leitura, que terá em sua programação os típicos atrativos das festas de São João. Vai ter pescaria, correio elegante e outras brincadeiras tradicionais. Mas a grande surpresa para a criançada é a prenda: todos os participantes das atividades ganharão um livro infantil ou infanto-juvenil da Editora Peirópolis.

Para ampliar o repertório cultural do evento, contadores da Casa Tombada narrarão causos caipiras para os participantes. Outra expressão artística a ser representada na festa é a fotografia. Em um pequeno estúdio a céu aberto, o retratista Paulo Savala estará presente para fazer uma foto típica de São João a quem se interessar.

As atrações musicais também vão agregar muito ao evento. Vai ter a tradicional quadrilha e um grande baile de forró com o Trio Macaxeira. Mas haverá também uma apresentação das antigas Quadras de Mourão, gênero musical que canta em diálogos e trocadilhos.

O Espaço da Leitura é uma ação sociocultural e educativa do FUSSESP. Ele oferece aos cidadãos, em especial crianças, acesso à leitura e o prazer de ler por meio da oralidade, da escrita, da observação e da interpretação.