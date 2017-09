Arquivo Público de SP preserva história do Estado, do país e seu povo

Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP

Arquivo Público do Estado de São Paulo – APESP

No início deste ano, o Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP) completou 125 anos de existência, consagrando um trabalho primoroso na preservação e organização de documentos que registram a história de São Paulo e do Brasil desde o século XVI.

Criado em 1892 e vinculado à Secretaria de Governo, é um dos maiores arquivos públicos brasileiros, atrás apenas do nacional, responsável pelo desenvolvimento e coordenação da política estadual de arquivos e da gestão, preservação e garantia de acesso aos documentos públicos de interesse da sociedade.

Atualmente, o APESP abriga cerca de 25 milhões de documentos textuais, 2,7 milhões de documentos iconográficos e cartográficos, 45 mil volumes de livros e mais de seis mil títulos de jornais e 2.300 títulos de revistas, oriundos de diversas secretarias de Estado, arquivos e entidades privadas que estão disponíveis para consulta pública, gratuitamente, na sede do órgão ou pela Internet – no total, são mais de um milhão de páginas de documentos digitalizados.

Historiadores do calibre de Sergio Buarque de Holanda, entre outros, já utilizaram os documentos custodiados e preservados pelo Arquivo Público, únicos e originais, para escrever a história do Brasil. Para dar uma ideia da importância do acervo paulista, cinco conjuntos documentais são considerados patrimônio da humanidade pelo Programa Memória do Mundo da UNESCO.

Para garantir que esse patrimônio documental seja preservado ao longo do tempo, em 2012 foram investidos R$ 90 milhões na reforma dos prédios antigos, ampliação das instalações e construção do primeiro edifício especialmente projetado para arquivos de grande porte. O prédio de dez andares, com um total de 23 mil metros quadrados de área construída, possui cinco pisos com pé-direito duplo, destinados exclusivamente à reserva técnica – onde fica armazenada a documentação permanente sob a guarda do APESP.

A estrutura em concreto recoberto por placas térmicas (cerca de 20 cm de isolante térmico na parte externa) impede o aquecimento e economiza gastos com climatização. Essa parte do edifício não possui janelas e sua estrutura é reforçada para receber grande quantidade de massa documental, suportando duas toneladas e meia por metro quadrado de peso (2.500 kg/m²) – bem superior a qualquer edifício residencial e comercial de área semelhante.

Além disso, na área da reserva técnica não passa rede hidráulica, evitando umidade, e também não há janelas, impedindo a entrada de ar externo e luz, fatores que aceleram o envelhecimento dos documentos.

Entre os conjuntos mais relevantes estão inventários e testamentos dos Bandeirantes, da época do Brasil-Colônia; os primeiros censos produzidos no Estado, entre 1765 e 1850, chamados de maços de população; documentos da primeira fábrica de ferro de São Paulo (1765-1870), localizada em Sorocaba e operada por escravos e metalúrgicos suecos; diversas cartas de liberdade de escravos, registradas em cartório; os livros de matrícula dos imigrantes que vieram para São Paulo pelo porto de Santos; fragmentos de projéteis e cartas dos sobreviventes do Massacre do Carandiru (1992), que pertencem ao acervo da Comissão Teotônio Vilela de Direitos Humanos; laudos do Instituto Médico Legal, desde 1892, indicando do que morriam e morrem os cidadãos paulistas; além do acervo do extinto Departamento Estadual de Ordem Política e Social (DEOPS-SP), com aproximadamente cinco milhões de fichas, prontuários e processos de investigação do período de 1924 a 1983.

Serviços oferecidos pelo APESP

Atendimento e consulta ao acervo

Qualquer pessoa pode consultar o acervo, porém, alguns materiais exigem atendimento com hora marcada, como os acervos cartográfico e iconográfico. Para mais informações sobre agendamento, acesse a página de serviços do Arquivo Público.

Emissão de certidões

Quem necessita de certidões para finalidades jurídicas de documentos do Arquivo Público, deve fazer o pedido na sede da instituição. No caso de certidões de registro e de desembarque de imigrantes, o pedido pode ser feito pela Internet.

Para obter mais informações sobre procedimentos e valores de taxas, acesse a página de serviços, envie e-mail ou ligue no (11) 2089-8151.

Reprodução de documentos

A instituição permite a reprodução de documentos do acervo com máquina fotográfica própria, mediante preenchimento do pedido de autorização de uso das imagens. Obras que não estão em domínio público dependem de autorização expressa dos detentores dos direitos.

Ação educativa

O Arquivo Público organiza oficinas técnicas e pedagógicas, exposições virtuais, cursos e seminários. Para mais informações, envie e-mail ou ligue no (11) 2089-8149.

Clique aqui para conhecer outros serviços prestados pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo.