Famílias removidas de área de risco recebem casas em conjunto da CDHU

O secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, entrega chaves para as famílias removidas de áreas de risco na Serra do Mar

O secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, durante a cerimônia de entrega de moradias para famílias removidas de áreas de risco na Serra do Mar

Famílias removidas de área de proteção ambiental recebem as chaves de suas novas moradias

Famílias recebem chaves de casas em Pedro de Toledo

Famílias que moravam em áreas de risco recebem as chaves de casas em Pedro de Toledo

“ Escola, posto de saúde, mercado. Vou sentir falta do mato, mas estou feliz em meu novo lar”, afirma Rosângela Martins, 38 anos, antiga moradora do Bairro Santa Rita. Ela, seu marido e mais seis filhos fazem parte das famílias que vão morar nas 54 casas entregues nesta segunda-feira (13) pelo programa Morar Bem, Viver Melhor, da Secretaria de Estado da Habitação.

As famílias foram removidas de áreas de risco da Serra do Mar, em Pedro de Toledo, região de Registro, e viviam sob risco de acidentes provocados pelas forças das chuvas e intempéries, e transferidas para o Conjunto Habitacional Pedro de Toledo C, construído pela CDHU (Companhia Paulista de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), por R$ 10,3 milhões.

As casas possuem dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Contam com sistema de aquecimento solar, piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos no banheiro e cozinha, laje de forro, estrutura metálica para cobertura e esquadrias de alumínio. Também são servidas de infraestrutura e do padrão de qualidade CDHU.

O investimento faz parte do Programa de Recuperação da Serra do Mar, que desde 2007, já atendeu 5.884 famílias de seis núcleos da Serra do Mar (Pinhal do Miranda, Cota 95/100, Água Fria e Sítio do Queiroz). Desse total, 4.017 já estão assentadas em moradias definitivas, 1.232 foram beneficiadas com áreas de urbanização em seus locais de origem e 635 recebem auxílio-moradia. Outras 1.518 habitações estão sendo construídas em São Sebastião, Pedro de Toledo, São Vicente e Ubatuba e mais 884 habitações em Cubatão, que estão no papel e em vias de ser construídas.

O Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e o Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica, todos eles com objetivos ambientais e de proporcionar melhores condições de vida para as pessoas que vivem em áreas de risco, foram premiados com o “Selo de Mérito 2013” da Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC), pela contribuição na melhoria e qualidade das habitações de interesse social no país.