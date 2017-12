Aproveite o fim de semana para fazer um curso on-line gratuito

Quem vai passar o fim de semana em casa também pode aproveitar o tempo livre para adquirir novos conhecimentos. Afinal, nunca é tarde demais para aprender.

Pensando nisso, separamos algumas opções de onde encontrar cursos gratuitos. São aulas oferecidas ou indicadas pelas instituições vinculadas ao Governo do Estado de São Paulo. Confira abaixo:

Univesp

A plataforma da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) oferece aulas livres e gratuitas das mais variadas áreas do conhecimento. Para escolher o curso de maior interesse basta acessar este link.

Evesp

A Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP) foi criada para oferecer programas educacionais regulares, especiais e de capacitação em situações específicas à população. Há uma série de atividades disponíveis gratuitamente no site da Evesp para os alunos da rede pública estadual de ensino. Confira aqui!

Unesp

É possível estudar na Unesp sem sair de casa e de graça. A universidade disponibiliza mais de 70 cursos on-line. O serviço é aberto ao público e os interessados podem fazer quantas disciplinas quiserem, sem restrição de quantidade. Para mais informações, acesse este link.

Unicamp

A Unicamp também oferece aprendizado on-line gratuito. Se o seu interesse é aprender mais sobre negócios, o curso ideal é Modelagem de Negócios. A atividade é oferecida pela Agência de Inovação Inova Unicamp, em parceria com o Centro Paula Souza. Clique aqui e saiba mais.

USP

Também é possível compartilhar conhecimento com a USP, que disponibiliza seus cursos on-line e gratuitos por meio da plataforma Veduca. Confira neste link, escolha o curso de seu interesse e aproveite bem a oportunidade de aprender.

Centro Paula Souza

Quem tem interesse em aprimorar os conhecimentos na área de gestão de pessoas, edição de imagens ou projetos pode participar dos cursos a distância oferecidos pelo Centro Paula Souza. Basta acessar a plataforma Mooc e se inscrever nas disciplinas livres da entidade.

Atualmente são seis opções para os interessados: Mercado de Trabalho, AutoCad, Gestão de Pessoas, Canvas, Vendas e Gestão de Tempo. Dinâmicas, as aulas contam com leituras, vídeos, jogos e também exercício. Cada curso conta com carga horária diferente de 6 a 30 horas.