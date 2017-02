Aproveite as atrações de São Paulo usando o Metrô

Neste período de início das aulas, o Metrô é uma opção de transporte rápido e barato para os paulistanos e turistas. Com a rede e interligações os usuários podem conhecer várias das principais atrações artístico-culturais e de lazer da capital paulista.

Abaixo listamos algumas dicas para curtir parques, museus e centros culturais próximos às estações do Metrô.

Um passeio alternativo pode ser uma visita ao Zoológico. A estação de desembarque indicada é a Jabaquara, linha 1-Azul. A área verde resguarda as nascentes do histórico riacho do Ipiranga e também abriga três mil animais de diversas espécies. O parque já recebeu 58 milhões de visitantes.

Visitar o museu mais antigo da cidade, que recebe 500 mil visitantes anualmente, também pode ser feito de metrô. A Pinacoteca fica em frente à Estação Luz. Lá os visitantes podem apreciar onze mil obras do acervo, exposições temporárias e projetos contemporâneos.

O Museu de Arte Sacra, por exemplo, é um marco arquitetônico na cidade. A construção do prédio é feita de taipa de pilão e pau a pique no Mosteiro da Luz. Já o acervo preserva um dos mais significativos materiais da arte sacra brasileira. São aproximadamente 18 mil peças que resgatam a memória colonial do país. São obras de artistas exponenciais como Aleijadinho, Mestre Valentim e Benedito Calixto. Tudo isso próximo da Estação Tiradentes, da linha 1-Azul do metrô. Além da coleção fixa, o museu faz exposições temporárias em uma sala especial da estação Tiradentes do Metrô.

Já o mais valioso acervo artístico da América Latina fica no MASP, que tem estação própria. No interior de seus 11 mil m² estão pintores como Rafael, Goya, El Greco, Van Gogh e Anita Malfatti.

Em frente ao MASP também tem a disposição o Parque Trianon, que completa o nome da estação, Trianon MASP. Cercado de prédios da Avenida Paulista, a área é cercada de flora remanescente da Mata Atlântica.

